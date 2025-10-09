RTL Deutschland GmbH

Stärker als im Vorjahr: NFL Regular Season 2025 startet bei RTL mit sattem Plus

Köln (ots)

Ein Saisonstart zum Jubeln! Nach fünf Wochen der Regular Season erreicht die größte Sportliga der Welt bei RTL die nächste Quotenstufe: Mit Marktanteilen von 10,5 Prozent (14-49 Jahre, +0,7 Prozentpunkte) und 8,7 Prozent (14-59 Jahre, +1,5 Prozentpunkte) im späteren Kickoff-Slot um 22:25 Uhr sowie 8,0 Prozent (14-49 Jahre, +0,7 Prozentpunkte) und 5,7 Prozent (14-59 Jahre, +0,6 Prozentpunkte) im Primetime-Slot um 19:00 Uhr verzeichnet die NFL in beiden großen Zielgruppen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahresniveau.

Die ungebrochene Begeisterung für die NFL setzt sich insbesondere beim jungen Publikum fort. Die Übertragungen in der Zielgruppe der jungen Männer (14-29 Jahre) bleiben mit Marktanteilen von bis zu 29,1 Prozent ein voller Erfolg.

Nach Total Video (TV + VOD) erreichte die Programmmarke NFL allein in der Kalenderwoche 39 plattformübergreifend 10,62 Millionen Menschen und liegt damit nur knapp hinter der UEFA Europa League mit 10,89 Millionen auf einem hervorragenden zweiten Platz aller RTL-Programmmarken (Einzelformate & Reihen).

RTL Deutschland hat sein breites Inhalte-Angebot rund um American Football zuletzt unter anderem mit neuen TV-Magazinen und weiteren Premiumrechten ausgebaut. Das neue Live-Talkformat "NFL LIVE - Guten Abend Football" punktete am Sonntagabend ab 18:15 Uhr in der NITRO-Kernzielgruppe der 30- bis 49-jährigen Männer mit Marktanteilen von bis zu 3,8 Prozent. Großer Beliebtheit erfreut sich auch das eigens für die junge Zielgruppe konzipierte Magazin "TOGGO Touchdown", das um tägliche Ausgaben nochmals erweitert wurde. Mit dem Erwerb aller NFL International Games aus den europäischen Märkten investiert RTL Deutschland zur Regular Season 2025 außerdem weiter in sein Live-Portfolio.

NFL LIVE, 12. Oktober ab 14:30 Uhr bei RTL und auf RTL+

Weiter geht's in Woche sechs der NFL Regular Season am Sonntag, 12. Oktober, bereits ab 14:30 Uhr mit dem zweiten London Game live bei RTL: Die Denver Broncos treffen im Tottenham Hotspur Stadium auf die New York Jets. Für Fans bedeutet das den dritten Sonntag in Folge über 12 Stunden Live-Football! Direkt im Anschluss übergibt die RTL NFL-Crew aus London an Moderator Florian Ambrosius und das Team in Köln zum Auftritt der Seattle Seahawks in Jacksonville (Kickoff 19:00 Uhr). Bevor um 22:25 Uhr im Free-TV das Spitzenduell im NFC-Rennen zwischen San Francisco und Tampa Bay steigt, hoffen auf RTL+ die Saints im Caesars Superdome gegen New England auf den nächsten Heimsieg.

Alle Übertragungstermine im Überblick finden Sie hier.

Quelle: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / RTL Data /vorl. gew. / Stand: 09.10.2025

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell