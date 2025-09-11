RTL Deutschland GmbH

Ausgezeichnet! Fünf Trophäen für RTL Deutschland beim Deutschen Fernsehpreis 2025

Köln (ots)

Bereits zum 26. Mal wurde am Dienstag- und Mittwochabend der Deutsche Fernsehpreis für herausragende Leistungen des zurückliegenden TV-Jahres verliehen. RTL Deutschland sicherte sich dabei insgesamt fünf Auszeichnungen - und damit den dritten Platz unter allen Anbietern. Ein Fernsehpreis ging an RTL, einer an VOX und drei Fernsehpreise an RTL+.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner des Deutschen Fernsehpreises! Dass RTL Deutschland-Projekte und deren Talents in diesem Jahr mit fünf der begehrten Trophäen bedacht wurden, freut uns sehr und ist zugleich eine Bestätigung unserer inhaltlichen Vielfalt in TV und Streaming - von erstklassigem Journalismus über hochwertige Fiktion bis zu einzigartigen Entertainment-Marken. Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen vor und hinter der Kamera, die mit Herzblut, Kreativität und Mut immer wieder starke Inhalte entwickeln und neue Maßstäbe setzen. Das Ergebnis ist eine absolute Teamleistung! Und wir haben Lust auf mehr - auf noch mehr ausgezeichnete Inhalte für unser Publikum!"

Die Preisträgerinnen und Preisträger von RTL Deutschland im Überblick:

RTL

Kategorie: Beste Moderation/Einzelleistung Information

Burkhard Kress für " EXTRA Spezial: Krebs - warum meine Diagnose Ihr Leben verändern kann" (RTL/RTL News)

VOX

Kategorie: Bestes Factual Entertainment

"Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz" (VOX/Vitamedia Film)

RTL+

Kategorie: Beste Ausstattung Fiktion

Anke Winckler (Kostüm), Julian Augustin (Szenenbild) für "Ich bin Dagobert" (RTL+/Zeitsprung Pictures).

Kategorie: Beste Montage Fiktion

Andi Pek, Christoph Otto, Andreas Menn, Friederike Hohmuth für "ZEIT Verbrechen" (RTL+/X Filme)

Förderpreis der Stifter an:

Samuel Benito für "ZEIT Verbrechen: Dezember" (RTL+/X Filme)

Bereits im Vorfeld stand fest, dass RTL Deutschland in diesem Jahr mit hervorragenden 18 Nominierungen ins Rennen um die begehrten Auszeichnungen geht, die von einer unabhängigen Fachjury unter dem Vorsitz des Produzenten Wolf Bauer in insgesamt 29 Kategorien verliehen werden. Die Verleihung des 26. Deutschen Fernsehpreises fand am 9. und 10. September in Köln statt. Die Preisträger:innen in den kreativen Gewerken erhielten ihre Trophäen bereits am Dienstag, 9. September, im Rahmen der "Nacht der Kreativen". Die TV-Gala mit der Verleihung der Werkkategorien - moderiert von Barbara Schöneberger - folgte am 10. September. Ausgezeichnet wurden Programme aus dem Beobachtungszeitraum 1. Juli 2024 bis 30. Juni 2025.

