OKTAGON 78 am 18. Oktober live aus Köln

RTL zündet die nächste Stufe: Mixed Martial Arts erobert das Free-TV

Köln (ots)

RTL hebt MMA auf die ganz große Bühne! Zum ersten Mal holt der Kölner Sender die spektakulärste Kampfsportart der Welt ins Free-TV und setzt damit ein klares Statement für die Zukunft des Sports in Deutschland. Am 18. Oktober bringt OKTAGON 78 die deutsche MMA-Elite nach Köln und verwandelt die ausverkaufte Lanxess-Arena in einen brodelnden Hexenkessel. Direkt im Anschluss an das Topspiel der 2. Bundesliga sorgt ab 22:45 Uhr "OKTAGON 78 - der Countdown" für maximale Fight-Night-Atmosphäre. Ab 23:15 Uhr folgt die Live-Übertragung der Kämpfe. Die Headliner des Abends: Christian Eckerlin, das Gesicht des deutschen MMA, Publikumsliebling und Kultfigur sowie Frédéric "Neandertaler" Vosgröne, der absolute Shootingstar der Szene. Zusammen garantieren sie ein Spektakel, das das Publikum zum Beben bringt.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "MMA ist pures Adrenalin - kraftvoll, direkt, spektakulär. Genau dieser Spirit passt zu unserer Live-Sport-DNA. Mit der Free-TV-Premiere zünden wir mit OKTAGON die nächste Stufe und machen MMA für ein breites Publikum erlebbar. RTL kann Kampfsport! Für uns ist das der nächste logische Move, um die Pole Position bei sportaffinen Zielgruppen weiter auszubauen."

Pavol Neruda, Co-Founder OKTAGON MMA: "Gemeinsam mit RTL haben wir im vergangenen Jahr etwas Besonderes aufgebaut, und diese Free-TV-Premiere ist der nächste große Schritt, um MMA in Deutschland weiter wachsen zu lassen."

Ondrej Novotný, Co-Founder OKTAGON MMA: "Zum ersten Mal werden Millionen von Fans OKTAGON live im Free-TV sehen. Mit RTL schreiben wir Geschichte und bringen MMA in die Wohnzimmer einer ganzen Nation."

Christian Eckerlin wird zudem in der sechsteiligen Doku-Reihe "Eckerlin - Eine MMA-Familie" auf RTL+ zu sehen sein. Ab dem 17. Oktober begleiten die ersten drei Episoden den MMA-Star vom sportlichen Rückschlag in Hamburg bis zu seinem nächsten großen Kampf in Köln. Gemeinsam mit seiner Frau Dominique und den Kindern Adriana Julie und Maxime, gewährt er dabei sehr persönliche Einblicke in Training, Alltag und Familienleben.

