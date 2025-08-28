RTL Deutschland GmbH

Weiterer Ausbau des Portfolios: FUNKE übernimmt führende Food-Plattform Chefkoch von RTL Deutschland

Köln (ots)

Mit dem Erwerb von 100 Prozent an der Chefkoch GmbH wird das rund 100-köpfige Team um Geschäftsführerin Christine Nieland Teil der FUNKE-Familie

HAMBURG / ESSEN / BONN, den 28. August 2025. Die FUNKE Mediengruppe übernimmt die Food-Plattform Chefkoch von Gruner + Jahr unter dem Dach von RTL Deutschland und stärkt so ihre Position im Food-Segment im deutschen Markt. Mit der 100-Prozent-Übernahme der Chefkoch GmbH wechseln sowohl die Marke als auch das rund 100-köpfige Team zu FUNKE. Auch das Portal kochbar.de wird Teil von FUNKE. Für das digitale Angebot essen-und-trinken.de bleibt die Chefkoch GmbH die Betreiberin. Der Chefkoch-Sitz Bonn wird damit zum weiteren Standort auf der FUNKE-Deutschlandkarte. Christine Nieland bleibt als Geschäftsführerin an Bord und wird gemeinsam mit ihrem heutigen Führungsteam die Marke und das Unternehmen weiterhin führen.

"Chefkoch ist der Platzhirsch auf dem Markt und fest in den Köpfen der Menschen etabliert als die bekannteste Anlaufstelle für Koch- und Backinteressierte. Mit der Integration heben wir unsere ohnehin schon starke Food-Kompetenz auf ein ganz neues Level - dies wird ein zentraler Wachstumsbereich von FUNKE und passt gut zu unseren starken Zielgruppen", sagt Jesper Doub, Geschäftsführer FUNKE Medien National Brands. "Wir setzen unseren mit den Marken GALA, BRIGITTE und ELTERN eingeschlagenen Weg konsequent fort und integrieren weitere starke nationale Marken, besonders im Digitalen."

"Nach dem Verkauf von GALA, BRIGITTE und ELTERN freuen wir uns umso mehr, dass die FUNKE Mediengruppe nun auch Chefkoch als starke Marke übernimmt. Mit FUNKE haben wir einen Käufer gefunden, der das Angebot von Chefkoch mit großer Digitalexpertise und Food-Kompetenz weiterentwickeln und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in eine gute Zukunft führen kann. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Christine Nieland und ihrem Team und übergeben Chefkoch in die allerbesten Hände", sagt Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland.

Christine Nieland, Geschäftsführerin der Chefkoch GmbH: "Wir freuen uns sehr, den erfolgreichen Weg von Chefkoch in unserer neuen Heimat bei FUNKE fortzusetzen. In den vergangenen Jahren haben wir die Marke konsequent transformiert und mit Angeboten wie Chefkoch PLUS oder digitalen Kochkursen neue Impulse gesetzt. Im starken FUNKE-Food-Verbund wollen wir Chefkoch gemeinsam mit dem gesamten Team strategisch weiterentwickeln und mit innovativen Produktideen die Zukunft aktiv gestalten."

"FUNKE ist einmal mehr der Andockpunkt für eine weitere 'love brand', sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer als auch die Werbetreibenden", ergänzt Jochen Beckmann, Geschäftsführer FUNKE Medien National Brands. "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen - gemeinsam mit den bestehenden FUNKE-Teams setzen wir uns an die Spitze der Food-Publisher in Deutschland."

Über Chefkoch:

Chefkoch erreicht rund 20 Millionen Unique User*innen pro Monat und ist damit die Nummer 1 im digitalen Foodsegment in Deutschland. Durch die große Rezeptvielfalt mit über 360.000 Rezepten, zahlreiche smarte Funktionen und die aktive Community ist Chefkoch ein unverzichtbarer Begleiter im Koch-Alltag vieler Nutzer*innen. Dies zeigt sich auch in starken Reichweiten mit über 223 Millionen monatlichen Page Impressions und einer intensiven Nutzer*innen-Bindung mit über 8 Millionen registrierten User*innen. Auch die Social Media-Präsenz der Marke wächst stetig: Auf Pinterest folgen der Marke 1,4 Millionen Menschen, Instagram zählt 751.000 Follower*innen und auf TikTok erreicht Chefkoch 335.000 Follower*innen.

