RTL Deutschland GmbH

RTL+ und Mezzo Mix starten Marketing-Partnerschaft

Köln (ots)

Reality-Formate sind extrem erfolgreich - und das aus gutem Grund: Sie unterhalten, berühren, überraschen und machen einfach Spaß. RTL+ ist als "Home of Reality" seit Jahren die erste Adresse für Fans des Genres. Gemeinsam mit Mezzo Mix rückt RTL+ nun die Begeisterung für Reality noch stärker in den Mittelpunkt - mit einer Marketing-Partnerschaft, die das Genre selbstbewusst und mit Freude ins Rampenlicht stellt.

Im Rahmen der Kooperation wird Mezzo Mix Markenpartner der drei erfolgreichen RTL+-Formate "Die Bachelors", "Temptation Island VIP" und "Are You The One - Realitystars in Love". Ziel der Kampagne mit dem Claim "Unverschämt gut - Dein Guilty Pleasure": Fans sollen ihre Lieblingsshows nicht nur streamen, sondern auch passend dazu genießen dürfen - mit eigens gestalteten Special-Edition-Dosen von Mezzo Mix.

Reality-Feeling für alle Sinne - im Handel, Out of Home (OoH) und digital

Kernstück der umfassenden Partnerschaft sind limitierte Mezzo Mix Dosen im jeweiligen Show-Design, die ab dieser Woche im Handel erhältlich sind. Auch auf RTL+ und bei RTL wird die Kooperation sichtbar: durch kontextuelle Framesplits, ein Channel-Sponsoring sowie einen eigens produzierten TV-Spot mit wiedererkennbarer akustischer Überraschung - kein Geringerer als Reality-Fan Bill Kaulitz singt den Jingle.

Darüber hinaus umfasst die Partnerschaft eine großflächige Out-of-Home-Kampagne, interaktive Gewinnspiele in der Coke-App, Social-Media-Aktionen sowie einen eigenen Video-Podcast. Der Launch findet im Rahmen eines exklusiven Events in Berlin statt.

Multimedial. Erlebbar. Zielgruppennah.

Ob zu Hause oder unterwegs: Mezzo Mix und RTL+ machen das Reality-Erlebnis greifbar - und lassen Fans ganz nah dran sein. Schon zur aktuellen Staffel von "Die Bachelors" können sich Reality-Fans mit dem passenden RTL+ x Mezzo Mix Sortiment eindecken - auch die Dosen zu den später ausgestrahlten Formaten kommen jetzt bereits in den Handel. Bei Gewinnspielen in der Coke-App winken Traumreisen an die Drehorte der beliebten Shows, Merchandise, exklusive Mezzo Mix Kühlschränke und RTL+-Abos.

Im neuen Video-Podcast-Format "Sendezeit - Shameless Edition" empfängt Host Nura zweiwöchentlich einen Reality-Star zum Interview mit Augenzwinkern und Roast - eine Mischung aus Talkshow und Spiel um Rampenlicht. Der Video-Podcast startet am 17. Juli auf RTL+.

Auch beim großen Launch-Event am 17. Juli in Berlin sind zahlreiche Reality-Stars dabei - Eine exklusive Veranstaltung, die nicht nur für die geladenen Gäste vor Ort, sondern auch via Social Media für jede Menge Gesprächsstoff und Aufmerksamkeit sorgen wird.

Thorsten Braun, Chief Marketing, Brand & Consumer Products Officer RTL Deutschland, betont: "Wir lieben unsere Reality-Formate - und freuen uns, mit Coca-Cola einen Partner gefunden zu haben, der diese Leidenschaft nun mit uns teilt. In dieser umfangreichen Partnerschaft verschmelzen Reality und Mezzo Mix zu einem perfekten Match - das man mit gutem Gefühl genießen darf."

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, ergänzt: "Mezzo Mix und RTL+ vereint die Experimentierfreude: Von Special-Edition-Dosen über Channel-Sponsoring und Product Placement im Video-Podcast bis zu Out-of-Home-Werbung in ganz Deutschland. Mit diesem Case kreieren wir eine Blaupause für starke Partnerschaften rund um unsere Streamingmarken."

Michael Willeke, Vice President Marketing Europa - Sparkling Flavors The Coca-Cola Company: "Mit dieser Kampagne feiern wir genau das, was viele sich heimlich wünschen: einen Moment ganz für sich, ohne Urteil, ohne Filter. Mezzo Mix steht für genau diesen unbeschwerten Genuss - live, laut und ganz ohne Scham."

Die Kampagne ist eine Zusammenarbeit von Coca-Cola, RTL Deutschland und der Ad Alliance, der Vermarktungseinheit von RTL Deutschland.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell