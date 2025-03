AEWIN Tech.

AEWIN stellt auf Embedded World 2025 Edge-Computing-Server mit hoher Leistungsdichte vor

Taipeh, 7. März 2025 (ots/PRNewswire)

AEWIN freut sich, den BAS-6101A, einen Edge-Computing-Server mit hoher Leistungsdichte, der von einem einzelnen AMD Zen5/Zen4c/Zen4 EPYC-Prozessor angetrieben wird, am Stand von DFI auf der Embedded World 2025 ausstellen zu können. Der BAS-6101A wurde für Echtzeit- und rechenintensive Edge-Anwendungen entwickelt und bietet eine außergewöhnliche Prozessorleistung, eine hohe Speicherkapazität und umfangreiche Erweiterungsmöglichkeiten zur Unterstützung von GPU-, FPGA- und kryptografischen Beschleunigern.

Der BAS-6101A unterstützt die neueste AMD Turin CPU mit bis zu 128 Kernen, um die auf dem Markt geforderte extreme Rechenleistung zu ermöglichen. Er bietet 24 DDR5-Speichersteckplätze mit 2 DIMMs pro Kanal, die eine Kapazität von bis zu 6 TB für Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung und hervorragende Skalierbarkeit unterstützen. Als Erweiterungsmöglichkeiten bietet das System acht Standard-PCIe-Gen5-Steckplätze und einen OCP 3.0-Steckplatz mit optionalem Dual-Width-Steckplatz zur Unterstützung von FHFL-GPU-Karten für KI-Workloads. Mit einer geringen Einbautiefe von 600 mm ist der BAS-6101A für die Edge-Implementierung für verschiedene Edge AI-Anwendungen optimiert.

Die Krypto-Beschleunigungskarten von AEWIN (QAT-Karten, z. B. OT018, OT019, OT020) ermöglichen eine hochleistungsfähige Ver- und Entschlüsselungsbeschleunigung. Unterstützung einer breiten Palette von Sicherheitsprotokollen und kryptografischen Algorithmen, einschließlich SSL/TLS, IPSec, DTLS, AES, RSA und SHA-256 für zuverlässige Datensicherheit. Darüber hinaus ist eine Vernetzung mit hoher Bandbreite durch von AEWIN entwickelte oder handelsübliche Netzwerkschnittstellenkarten möglich, was das System zu einer idealen KI-gestützten Cybersicherheitslösung macht, bei der ein hoher Durchsatz und eine KI-gesteuerte Bedrohungserkennung entscheidend sind.

Der BAS-6101A ist mit handelsüblichen PCIe Gen5-Erweiterungskarten kompatibel für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und skalierbare Funktionen. AEWIN bietet auch eine Vielzahl von anpassbaren NICs an, die es Kunden ermöglichen, maßgeschneiderte Konfigurationen für spezifische Anwendungsanforderungen zu erstellen. Sprechen Sie uns am DFI-Stand auf der Embedded World 2025 an, um mehr über die AEWIN-Plattformen mit umfangreichen Funktionen zu erfahren, oder wenden Sie sich jederzeit an das AEWIN-Vertriebsteam!

BAS-6101A: 2U High-Density Edge Computing Server mit einem AMD EPYC 9005/9004 (Turin/Bergamo/Genoa) Prozessor, insgesamt 8x PCIe Gen5 Slots (2x Dual-Width FHFL PCIe x16 oder 4x Single-Width FHFL x16, 2x Single-Width FHHL PCIe x16, 2x HHHL PCIe x8) + 1x OCP 3.0 Slot für NICs und Beschleuniger.

