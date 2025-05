RTL Deutschland GmbH

Große Namen und starke Filme: RTL Deutschland und Constantin Film verlängern strategische Partnerschaft

Köln (ots)

RTL Deutschland und Constantin Film, einer der führenden Produzenten im deutschen Kino- und TV-Markt, verlängern ihre langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit: Der bestehende Rahmenvertrag wird erneuert und umfasst die exklusiven Auswertungsrechte an nahezu sämtlichen nationalen und internationalen Eigen- und Co-Produktionen der Constantin Film. Mit der neuen Vereinbarung stärken beide Medienhäuser ihre strategische Partnerschaft und bekräftigen ihr gemeinsames Ziel, hochwertige fiktionale Inhalte einem breiten Publikum zugänglich zu machen - sowohl im Free TV als auch auf dem Streaming-Service RTL+.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland: "Unsere Zusammenarbeit mit Constantin Film steht seit Jahren für starke Geschichten und große Kinoerlebnisse - auf allen Screens. Wir freuen uns, diese Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern auch künftig exklusiven Zugang zu den besten deutschen und internationalen Produktionen zu bieten. Mit der erneuerten Partnerschaft zwischen RTL Deutschland und Constantin Film sichern wir uns nicht nur exklusive Inhalte, sondern bauen auch gemeinsam an einer starken Zukunft für Storytelling made in Europe. Das ist gelebte Content-Power."

Oliver Berben, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film: "Die Zusammenarbeit mit RTL Deutschland ist für mich etwas Besonderes, weil sie uns die Freiheit gibt, die Filme zu produzieren, die wir produzieren wollen. Ohne die Unterstützung eines so starken Partners wie RTL wäre das nicht möglich. Die Vereinbarung ist ein Gewinn für uns alle: RTL Deutschland erhält exklusiven Zugang zu unseren Produktionen, wir stärken langfristig unser Produktionsgeschäft, und vor allem gewinnen die Zuschauerinnen und Zuschauer durch hochwertige Inhalte, die unterhalten und relevant sind."

Zu den kommenden Filmhighlights gehören Michael Bully Herbigs mit Spannung erwartete Komödie Das Kanu des Manitu (Kinostart: 14. August 2025), das Reboot der Kultkomödie Mädchen Mädchen (Kinostart: 03. Juli 2025) sowie die aufwendige Neuverfilmung von Momo (Kinostart: 2. Oktober 2025) unter der Regie von Christian Ditter. Auch Produktionen wie Die Ältern (Regie: Sönke Wortmann), All das Ungesagte zwischen uns - Regretting You (Regie: Josh Boone), Athos 2643 (Regie: David Wnendt), das Reboot von Resident Evil (Regie: Zach Cregger) sowie der neue Kinofilm von Erfolgsregisseur Bora Dagtekin sind Teil der Kooperation. Erfolgreiche Titel aus dem Vorjahr wie Dagtekins Kinohit Chantal im Märchenland (2,7 Mio. Zuschauer:innen) und Sönke Wortmanns Der Spitzname (1 Mio. Zuschauer:innen) runden das starke Portfolio ab.

Die Constantin Film und ihre Tochtergesellschaften produzieren seit vielen Jahren gemeinsam mit RTL Deutschland hochwertige Film- und Serienunterhaltung wie zuletzt den Kinofilm Hagen - im Tal der Nibelungen und die Serie Die Nibelungen: Kampf der Königreiche.

