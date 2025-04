RTL Deutschland GmbH

Wissen mit Knalleffekt: Der experimentierfreudige Tüftler Woozle Goozle ist nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im Zeitschriftenregal zuhause. Am 22. April 2025 erscheint die erste Ausgabe des neuen Magazins aus dem Kids-Publishing-Bereich von RTL Deutschland. Mit einer Druckauflage von 63.000 Exemplaren, einem Umfang von 36 Seiten und einem Verkaufspreis von 5,99 Euro wird der Held aus dem TOGGO Universum seine treuen Fans sowie eine neue Zielgruppe künftig alle zwei Monate durch frischen Lesestoff begeistern.

Das Magazin richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren und überträgt das Erfolgsrezept der TV-Serie auf ein interaktives, spannendes und visuell ansprechendes Printformat. Während jüngere Leser:innen sich vor allem an Woozles komischen Missgeschicken und Erfindungen erfreuen, sprechen die wissenschaftlichen Inhalte insbesondere ältere Kinder an, die dadurch ihr Schulwissen auf unterhaltsame Weise erweitern können.

Seit über zehn Jahren erklärt Woozle Goozle in der gleichnamigen TV-Reihe bei TOGGO gemeinsam mit seinem Co-Moderator Simón kindgerecht komplexe Zusammenhänge aus Naturwissenschaft, Technik und Alltag. Die Mischung aus Comedy und Wissensvermittlung hat sich längst als feste Größe im Kinderprogramm etabliert. Wie in der Serie steht auch im Print-Magazin pro Ausgabe ein zentrales Thema im Fokus, das sich durch alle Rubriken zieht. Ob "Weltraum", "Dinosaurier", oder "Erfindungen" - die Bandbreite ist groß.

Außerdem sorgen wiederkehrende Rubriken für Struktur und Spaß: In "Woozles Werkstatt" geht es um Experimente und geniale Erfindungen, natürlich mit Chaospotenzial. "Woozles Wilde Welt" dreht sich um spannende Naturphänomene, Poster inklusive. "Woozles Weise Worte" bietet witzige Sprüche und kleine Weisheiten. Zudem können sich die Fans auf lustige Comics freuen, die Folgen der TV-Serie für die Print-Welt adaptieren. Ein weiteres Highlight: Jedes Heft enthält auf dem Cover ein Gadget, das zum Inhalt passt.

Mina Manoussi, Vice President Kids bei RTL Publishing: "Woozle Goozle verbindet auf besondere Weise Wissen und kindgerechten Humor. Damit ist er wie gemacht als Protagonist eines eigenen Kids-Magazins. Wir bauen bei dieser Lizenzpublikation auf eine starke Eigenmarke von RTL Deutschland auf. Damit setzen wir unsere Publishing-Strategie konsequent fort und zeigen, wie das Storytelling aus dem eigenen Haus auch im Printbereich überzeugen kann. Für uns ist das ein echtes Herzensprojekt."

Das Lizenz-Publishinggeschäft erfolgt in enger Zusammenarbeit mit RTL Consumer Products sowie weiteren Geschäftsbereichen von RTL Deutschland. Durch die Bündelung der Kräfte im Bereich Consumer Products ist das Unternehmen mit einem starken Angebot im Markt vertreten, welches auch im Publishing-Segment weiterhin für externe Lizenznehmer offenbleibt.

