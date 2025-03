RTL Deutschland GmbH

Neuaufstellung im Publishing-Bereich: RTL Deutschland verkauft BRIGITTE, GALA und ELTERN an FUNKE Mediengruppe

Köln (ots)

Publishing-Geschäft von stern+ wird durch ART, GEOlino und GEOlino Mini weiter gestärkt

Schöner Wohnen, Häuser und Couch wechselt in den Bereich von Consumer Products von RTL Deutschland

Die G+J-Geschäftsführer Bernd Hellermann und Carina Laudage verlassen RTL Deutschland jeweils in gegenseitigem Einvernehmen mit dem Unternehmen

RTL Deutschland gibt bekannt, dass im Rahmen einer Neuaufstellung des Publishing-Geschäfts die Gruner + Jahr-Marken BRIGITTE, GALA und ELTERN an die FUNKE Mediengruppe verkauft werden. Die Titel stehen für hochwertige journalistische Inhalte und hohe Markenbekanntheit im deutschen Medienmarkt. Die rund 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marken werden mit ihren bestehenden Arbeitsverträgen von der FUNKE Mediengruppe übernommen. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt einer Freigabe der zuständigen Kartellbehörden.

Mit diesem Schritt verfolgt RTL Deutschland konsequent seine "Best Owner"-Philosophie. FUNKE ist eine der führenden Verlagsgruppen im deutschsprachigen Raum mit einem klaren Fokus auf Print und Publishing - ein Umfeld, in dem BRIGITTE, GALA und ELTERN bestmöglich weiterentwickelt werden können. Zugleich bleibt die nachhaltige Sicherung der Arbeitsplätze ein zentrales Ziel der Transaktion.

Die weiteren journalistischen Marken aus dem Gruner + Jahr Portfolio werden noch enger an das Inhaltegeschäft von RTL Deutschland herangeführt: So werden die Marken GEOlino, GEOlino mini und ART künftig beim journalistischen Angebot stern+ unter der Verantwortung von Gregor Peter Schmitz bei RTL NEWS gebündelt, während die Marken Schöner Wohnen, Couch und Häuser ab sofort im Bereich RTL Consumer Products unter der Verantwortung von Thorsten Braun geführt werden, um ihr starkes Wachstum im Möbel- und Einrichtungsbereich weiter auszubauen.

Die Ad Alliance wird trotz des Verkaufs der Marken GALA, BRIGITTE und ELTERN weiterhin der Vermarktungspartner für das gesamte journalistische Marken-Portfolio bleiben und der Vertrieb der Magazine wird auch in Zukunft über den Deutschen Pressevertrieb (dpv) erfolgen.

Mit der Neuaufstellung des Publishings setzt RTL Deutschland die Transformation seines Geschäftsmodells konsequent fort und fokussiert sich auf die Reichweitenstärke bei Marktführer RTL sowie den Ausbau der Subscriber- und Nutzungszahlen bei RTL+ und stern+. Die Entwicklung vom klassischen linearen Geschäft hin zu Streaming- und Paid-Modellen mit Videocontent als Kernelement ist eine der zentralen Säulen der RTL Deutschland "SHINE 2030"-Strategie.

Stephan Schmitter, CEO RTL Deutschland: "Die Transformation der Medien beschleunigt sich und deshalb ist es aus unserer Sicht sinnvoll, die Geschäfte jeweils dort zu bündeln, wo sie mit vollem Fokus, großer Expertise und mit größtmöglicher Sicherheit für die Kolleginnen und Kollegen in die Zukunft geführt werden können. Im Rahmen unserer "Best Owner"-Philosophie haben wir uns mit FUNKE auf den Verkauf von GALA, BRIGITTE und ELTERN geeinigt. Die FUNKE Mediengruppe hat hervorragende verlegerische Kompetenz im Print- und Publishing-Segment und ist das ideale verlegerische Zuhause für diese drei starken Marken und unsere Kolleginnen und Kollegen am Medienstandort Hamburg. Wir konzentrieren uns somit im Rahmen unserer Strategie 'SHINE 2030' noch fokussierter auf unsere Bewegtbildinhalte, die Stärkung von RTL Deutschland und wollen die Erfolgsgeschichte von RTL+, einem der größten lokalen Streaminganbieter, und den konsequenten Ausbau unseres Paid-Angebots stern+ weiter vorantreiben."

Jesper Doub, für FUNKE Medien National Brands verantwortlicher Geschäftsführer bei FUNKE: "Wir glauben an starke Marken - und BRIGITTE, GALA und ELTERN sind herausragende Marken, die nicht nur über eine enorme publizistische Strahlkraft in Print verfügen, sondern ausgezeichnet auch im Digitalen funktionieren. Es ist uns eine Freude und Ehre, diese Marken weiterführen zu dürfen."

Im Zuge der Neuaufstellung verlassen Bernd Hellermann, CEO Gruner + Jahr, und Carina Laudage, Chief Product Officer Gruner + Jahr, RTL Deutschland jeweils im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Unternehmen.

Bernd Hellermann: "Mein Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern: Es war mir eine Freude und eine Ehre mit ihnen zusammenzuarbeiten. Gemeinsam ist es uns gelungen, bei Gruner + Jahr als Teil von RTL Deutschland die Trendwende und die Digitalisierung zu schaffen. Nun wird für die G+J-Geschäfte ein neues Kapitel aufgeschlagen, dafür wünsche ich den Marken und ihren Menschen nur das Beste."

Carina Laudage: "Die letzten Jahre haben wir mit einem starken Team alles darangesetzt, die Marken zu transformieren und wieder wirtschaftlich erfolgreich zu machen - mit Erfolg. Ich danke dem wunderbaren Team, das mit großem Engagement am Aufbau neuer digitaler Erlösmodelle gearbeitet hat."

Stephan Schmitter: "Ich bedanke mich sehr herzlich bei Bernd Hellermann für seine Leistung: Er hat Gruner + Jahr als Teil von RTL Deutschland entscheidend vorangebracht. Mit seiner Strategie für ein neues G+J unter dem Dach von RTL konnte G+J den Turnaround schaffen. Und ebenso danke ich Carina Laudage: Ihre große Leidenschaft für unsere Publishingmarken, ihre klare Transformationsstrategie und der Aufbau der Erlösdiversifikation haben die journalistischen Marken auf zukunftsfähige Beine gestellt."

Ab 1. April 2025 wird Christian Behr die Geschäftsführung von Gruner + Jahr zusätzlich zu seinen Aufgaben als Geschäftsführer der dpv GmbH übernehmen. Er berichtet direkt an Stephan Schmitter. Der neue Hamburger RTL Deutschland-Standort in der Koreastraße bleibt erhalten.

