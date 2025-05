Sopra Steria SE

Führungswechsel bei Sopra Steria Deutschland: Frédéric Munch übernimmt die Rolle des Chief Executive Officer (CEO)

Hamburg (ots)

Christian Wrage tritt aus persönlichen Beweggründen aus der operativen Führung zurück

Frédéric Munch übernimmt die CEO-Rolle, um Sopra Steria Deutschland weiter zu stärken - und die europäische Marktführerschaft weiter auszubauen.

Sopra Steria Deutschland stellt seine Führungsstruktur neu auf. Frédéric Munch übernimmt zum 5. Mai 2025 die Rolle des Chief Executive Officer (CEO) von Sopra Steria Deutschland. Er folgt auf Christian Wrage, der das Unternehmen über viele Jahre hinweg in einer prägenden Phase mitgestaltet und weiterentwickelt hat.

Wrage trat 2015 als CFO in die Geschäftsleitung von Sopra Steria Deutschland ein und übernahm zunächst die Verantwortung für zentrale Geschäftsbereiche. 2021 wurde er zum Sprecher des Vorstands berufen und übernahm seitdem mit Frédéric Munch die gemeinsame Führung an der Spitze des Unternehmens. Im Dezember 2024 wurde Wrage zum Vorstandsvorsitzenden von Sopra Steria Deutschland berufen.

"Europa steht an einem Wendepunkt: wirtschaftlich, geopolitisch und technologisch", sagt Cyril Malargé, CEO der Sopra Steria Gruppe. "Christian Wrage hat Sopra Steria Deutschland in dieser Phase tiefgreifender Marktveränderungen mit klarer Haltung, unternehmerischer Weitsicht und persönlichem Einsatz geprägt - und dabei die nächste Entwicklungsphase des Unternehmens angestoßen. Dafür gilt ihm mein ganz persönlicher Dank - und der Respekt des gesamten Group Executive Committee, des Aufsichtsrates und unseres gesamten Teams in Deutschland," so Malargé weiter.

"Sopra Steria Deutschland ist kraftvoll aufgestellt - mit Führungsanspruch und Verantwortung für Europas digitale Souveränität."

"Die vergangenen Jahre waren intensiv, herausfordernd - und für mich persönlich sehr prägend", sagt Christian Wrage. "Ich danke meinem Team in Deutschland, dem Group Executive Committee, dem Aufsichtsrat und insbesondere Frédéric Munch für das Vertrauen, die Zusammenarbeit und die gemeinsame Verantwortung über all die Jahre hinweg. Ich gehe mit einem Gefühl großer Dankbarkeit - und mit der Überzeugung, dass Sopra Steria in Deutschland heute auf einem starken Fundament steht: mit einem klaren Kurs, einem starken Team und einer entscheidenden Rolle in der Gruppe."

Mit der Ernennung von Frédéric Munch verfolgt Sopra Steria die konsequente Fortführung eines strategischen Kurses, die Deutschland noch enger mit der europäischen Gesamtstrategie verbindet. Die Führungsübergabe erfolgt somit in einem Moment, in dem sich Stabilität und neue strategische Weichenstellungen gezielt verbinden lassen.

"Der Markt ist in Bewegung - wirtschaftlich, geopolitisch und technologisch. Genau jetzt ist der Moment, um unsere europäische Stärke auszuspielen", sagt Frédéric Munch, CEO Sopra Steria Deutschland. "Unsere Kunden suchen nach Stabilität, Souveränität und Substanz. Sopra Steria steht genau dafür. Wir wollen nicht nur Teil der Veränderung in Deutschland und Europa sein - wir wollen sie aktiv mitgestalten - als verlässlicher Technologiepartner, eng vernetzt mit der Gruppe, fest verankert im europäischen Anspruch."

Sopra Steria Deutschland wird damit künftig noch stärker als das verstanden, was es bereits ist: ein Schlüsselpartner mit hoher technologischer Exzellenz, starker Kundennähe - und als Brücke zwischen europäischer Strategie und lokaler, souveräner Umsetzung.

"Wir gestalten den Wandel in Europa - mit Deutschland als Schlüsselmarkt und dem Anspruch, europäischer Technologiepartner erster Wahl zu sein."

"Souveränität, Verlässlichkeit und Nähe - Werte, die schon immer zur DNA unserer Gruppe und Sopra Steria Deutschland gehören - sind jetzt entscheidender denn je", sagt Cyril Malargé. "Deutschland spielt in dieser Phase eine zentrale Rolle. Mit seinem klaren Blick, seinem Vertrauen in das Team und seinem tiefen Verständnis für den deutschen Markt und die Sopra Steria Gruppe bringt Frédéric Munch wichtige Voraussetzungen für diese Phase mit."

Frédéric Munch ist seit 2019 bei Sopra Steria Deutschland und hat als Senior Partner Sopra Steria Next aufgebaut. 2021 wurde er gemeinsam mit Christian Wrage in den Vorstand von Sopra Steria Deutschland berufen. Der gebürtige Franzose war zuvor bei dem Analystenhaus PAC (Pierre Audoin Consultants) beschäftigt, wo er 2012 die Rolle des CEO übernahm.

"Ich freue mich über das Vertrauen, das mir weiterhin entgegengebracht wird", sagt Frédéric Munch. "Gemeinsam mit dem gesamten Führungsteam hat Christian Wrage die Entwicklung von Sopra Steria Deutschland in den vergangenen Jahren vorangetrieben. Darauf bauen wir jetzt auf - mit dem klaren Ziel: Deutschland als Schlüsselmarkt noch stärker in der Gruppe zu verankern und unseren Anspruch zu untermauern: der führende Technologiepartner Europas zu sein."

Über Sopra Steria

Sopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit 51.000 Mitarbeitenden in fast 30 Ländern und anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Die Gruppe bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Sopra Steria stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2024 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.

Original-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell