Sopra Steria SE

Sopra Steria wurde das achte Jahr in Folge von CDP für seine Umweltleistung ausgezeichnet

Paris (ots/PRNewswire)

Zum achten Mal in Folge wurde Sopra Steria vom CDP für seine Umweltleistung ausgezeichnet.

Sopra Steria steht auf der „A-Liste" des CDP, was das anhaltende und nachdrückliche Engagement des Unternehmens und die Integration seines Plans für den Klimawandel in seine Geschäftstätigkeit, seine Lieferkette und die Dienstleistungen, die es seinen Kunden anbietet, verdeutlicht.

Sopra Steria, ein wichtiger Akteur im europäischen Technologiesektor, wurde das achte Jahr in Folge in die „A-Liste" des CDP der weltweit leistungsstärksten Unternehmen in Bezug auf Klimaschutz aufgenommen.

Die jährliche Bewertungsmethodik des CDP hat sich als Maßstab für Transparenz und die Bewertung der Umweltprogramme von Unternehmen etabliert. Die fortgesetzte Aufnahme von Sopra Steria in die „A-Liste" des CDP (der neue Name des Carbon Disclosure Project, einer unabhängigen, internationalen Non-Profit-Organisation, die sich für Transparenz und Fortschritt in Umweltfragen einsetzt) ist ein Beleg dafür, dass die Gruppe bei ihren Geschäftstätigkeiten, ihrer Lieferkette und den Dienstleistungen, die sie ihren Kunden anbietet, Klimafragen berücksichtigt.

Axelle Lemaire, geschäftsführende Direktorin für nachhaltige Leistung und soziale Verantwortung bei Sopra Steria, sagte: „Wir nehmen diese Anerkennung mit Demut und Stolz entgegen. Sie zeugt von unserem aufrichtigen und engagierten Ansatz, der von Transparenz und der Überwachung der im Rahmen unseres Umweltprogramms unternommenen Anstrengungengeleitet wird. Als wichtiger Akteur im Technologiesektor trägt Sopra Steria eine besondere Verantwortung: den CO2-Fußabdruck digitaler Dienste zu messen, ein Beispiel zu setzen und zu zeigen, wie Technologie genutzt werden kann, um den nachhaltigen Wandel unserer Kunden und Partner zu steuern und zu beschleunigen. Angesichts der Herausforderungen des Klimawandels und der Umwelt steht die Branche erst am Anfang ihrer Bewusstseinsbildung. Dieses Bewusstsein darf nicht nachlassen, und Sopra Steria spielt eine führende Rolle bei der Durchsetzung einer europäischen Identität im Zusammenhang mit verantwortungsvollen digitalen Technologien."

Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren

Kontakt: Laura Bandiera, laura.bandiera@soprasteria.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1861938/Sopra_Steria_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/sopra-steria-wurde-das-achte-jahr-in-folge-von-cdp-fur-seine-umweltleistung-ausgezeichnet-302385121.html

Original-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell