Christian Wrage zum Vorstandsvorsitzenden der Sopra Steria SE berufen

Der Aufsichtsrat der Sopra Steria SE hat die Verträge seiner Vorstände erneuert und Christian Wrage (46) zum Vorstandsvorsitzenden berufen.

Christian Wrage ist seit 2015 bei Sopra Steria und leitete zunächst die Bereiche Finance, Controlling und IT. Im Januar 2021 hat er zusätzlich die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer übernommen, bevor er im September 2021 als Sprecher in den Vorstand berufen wurde. Vor seinem Wechsel zu Sopra Steria war der Diplom-Volkswirt als Berater tätig - unter anderem bei BearingPoint, PricewaterhouseCoopers und später bei Horváth.

Gleichzeitig wurde der Vorstandsvertrag mit Frédéric Munch erneuert. Seit 2019 im Unternehmen, etablierte er zunächst die Managementberatungssparte Sopra Steria Next und wurde im September 2021 in den Vorstand berufen. Zuvor war er über 20 Jahre beim Analystenhaus PAC, zuletzt als CEO, tätig.

"Ich freue mich sehr über diese Bestätigung und auf die vor uns liegenden Aufgaben", so Christian Wrage. Und weiter: "Mein Anspruch ist es, unsere Position als europäischer Lösungsanbieter im deutschsprachigen Markt weiter auszubauen und unsere Kunden durch ein innovatives Portfolio in ihrer Transformation zu unterstützen."

Über Sopra Steria

Sopra Steria ist ein führender europäischer Tech-Player mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Solutions. Mit 52.000*) Mitarbeitenden in rund 30 Ländern unterstützt der Konzern seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Expertise in einer Vielzahl von Branchen, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, die Digitalisierung für seine Kunden zu nutzen, um eine positive Zukunft für alle zu gestalten. Der Konzern erzielte 2023 einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro.

*) Neubewertung des Personalbestands nach dem Verkauf der meisten Aktivitäten von Sopra Banking Software im September 2024.

Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.

