Mehr Sport, mehr Unterhaltung, mehr Auswahl: RTL Deutschland erwirbt Sky Deutschland

Köln / München (ots)

Erwerb der Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Streaming-Boost: Mit den drei starken Marken RTL+, Sky und WOW werden RTL Deutschland und Sky Deutschland zur klaren Nummer 3 mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten

Stephan Schmitter: "Wir schaffen ein in Europa einzigartiges Angebot, das wir gemeinsam weiterentwickeln werden - von Free bis Premium, von linearem TV bis Streaming. Für unser Publikum heißt das: Noch mehr Content-Auswahl - auf allen Kanälen und Endgeräten"

Zusammenschluss schafft eine starke Basis für zukünftiges Wachstum und Investitionen in Deutschland und Europa

Jährliche Inhalte-Investitionen des zusammengeführten Unternehmens von rund 2,5 Milliarden Euro

Zielgruppen von RTL+ und Sky/WOW ergänzen sich hervorragend und decken größeres Spektrum ab

Köln/München, 27. Juni 2025 - Die RTL Group hat heute bekanntgegeben, dass sie eine verbindliche Vereinbarung für den Erwerb von Sky Deutschland unterzeichnet hat. Durch das Zusammengehen von RTL Deutschland und Sky Deutschland mit seinem Streamingdienst WOW entsteht ein einzigartiges Angebot für Unterhaltung, Sport und Informationen in den Bereichen Streaming, Free-TV und Pay-TV mit rund 11,5 Millionen zahlenden Abonnenten.

Stephan Schmitter, CEO von RTL Deutschland, sagt: "Der Erwerb von Sky Deutschland ist für RTL eine einmalige Gelegenheit: Wir bringen zwei große europäische Medienmarken zusammen und schaffen eine führende Streaming- und TV-Plattform. Beide Unternehmen ergänzen sich ideal. RTL steht für große Shows und Sport-Highlights, unabhängigen Journalismus und die beliebtesten Reality-Formate. Sky ist in Deutschland als Heimat der Bundesliga und Formel 1 die klare Nummer eins im Sport und steht für weltweit beliebte Filme und Serien. Zusammen mit unseren außergewöhnlichen Kreativen, bekannten Köpfen und Talenten schaffen wir ein in Europa einzigartiges Angebot, das wir gemeinsam weiterentwickeln werden - von Free bis Premium, von linearem TV bis Streaming. Für unser Publikum bedeutet das: Noch mehr Content-Auswahl - auf allen Kanälen und Endgeräten. Aus unserer erfolgreichen Inhalte-Partnerschaft wissen wir, dass Sky ein exzellentes Team und großartige Experten hat, die die Unternehmenskultur und das Ziel von RTL teilen: Unserem Publikum rund um die Uhr die besten Inhalte zu bieten."

Barny Mills, CEO von Sky Deutschland, ergänzt: "Mit dem geplanten Zusammenschluss mit RTL beginnt ein spannender neuer Abschnitt für Sky Deutschland. Dank unserer Finanz- und Geschäftsentwicklung bauen wir auf einem starken Fundament für weiteres Wachstum auf. Mit der Kombination aus erstklassigen Sport- und Unterhaltungsinhalten, modernster Technologie und lokaler Marktkenntnis werden wir Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein unvergleichliches Erlebnis bieten."

Mit RTL+, Sky und WOW unter einem Dach sind RTL Deutschland und Sky Deutschland bei zahlenden Abonnenten und Streaming-Umsätzen auf Augenhöhe mit den größten US-amerikanischen Streamingdiensten - und damit ein noch attraktiverer Partner in den Bereichen Distribution und Streaming.

Zugleich treibt das Unternehmen mit dem auf Pay-TV-Umsätze ausgerichteten Geschäftsmodell von Sky die Diversifizierung seiner Erlösströme voran: Das zusammengeführte Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2024 pro forma 4,6 Milliarden Euro, rund 45 Prozent davon aus Abo-Umsätzen.[1] Die Transaktion schafft eine starke Basis für weiteres Wachstum und Investitionen in Deutschland. Gemeinsam investieren RTL Deutschland und Sky Deutschland aktuell jährlich rund 2,5 Milliarden Euro in attraktive Inhalte.

Als Anbieter mit zahlreichen Premium-Sportlizenzen ist Sky die Heimat der deutschen Fußball-Bundesliga und der zweiten Bundesliga, des DFB-Pokals, der englischen Premier League, der Formel 1 und der Champions League in Österreich. Zudem bietet Sky Deutschland seinem Publikum exklusive Serien, Filme und Dokumentationen. Durch den Zugang zu diesen Inhalten und einem deutlich größeren Portfolio wird RTL Deutschland auch die Attraktivität seiner Angebote im linearen Fernsehen weiter steigern.

Barny Mills, Sky Deutschland CEO, wird die Geschäfte von Sky Deutschland bis zum Abschluss der Transaktion leiten. Stephan Schmitter bleibt bis zum Abschluss der Transaktion CEO von RTL Deutschland und wird dann das zusammengeführte Unternehmen leiten. Der Hauptsitz von RTL Deutschland wird weiterhin Köln sein, Hauptsitz von Sky Deutschland bleibt München.

Über die geplante Transaktion

Die Transaktion, die vom Verwaltungsrat der RTL Group genehmigt wurde, steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbs- und Medienkonzentrationsbehörden.

Im Zuge der Vereinbarung wird die RTL Group die Sky-Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vollständig übernehmen, einschließlich der Kundenbeziehungen in Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus einer Barzahlung in Höhe von 150 Millionen Euro (ohne Barmittel und Schulden) und einer zusätzlichen Earn-Out-Möglichkeit für Comcast, der Muttergesellschaft von Sky, die sich nach der Entwicklung des Aktienkurses der RTL Group richtet.

Die RTL Group hat die Option, die potenzielle Earn-Out-Zahlung in RTL-Group-Aktien, in bar oder in einer Kombination aus bar und RTL-Group-Aktien zu leisten. Die potenzielle Earn-Out-Zahlung ist auf maximal 377 Millionen Euro begrenzt, wenn der Kurs der RTL-Group-Aktie auf 70 Euro steigt.

Die jährlichen Synergien aus der Transaktion werden auf 250 Millionen Euro geschätzt und sollen innerhalb von drei Jahren realisiert werden.

Im Rahmen einer separaten Markenlizenzvereinbarung wird RTL das Recht haben, die Sky-Marke in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz), Luxemburg, Liechtenstein und Südtirol zu nutzen. RTL Deutschland erwirbt im Rahmen der Transaktion zudem die Streaming-Marke "WOW".

Die beiden Unternehmen werden bis zum Erhalt der behördlichen Genehmigungen, die für 2026 erwartet werden, weiterhin unabhängig voneinander operieren.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.

Über RTL Deutschland

RTL Deutschland ist das führende Entertainment-Unternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis stern, von Schöner Wohnen bis VOX, von GEO bis ntv. Mit RTL+ betreiben wir mit über 6 Mio. Abonnenten den führenden deutschen Streamingdienst im Markt, dessen crossmediales Angebot neben Video auch Musik, Podcasts und Hörbücher umfasst. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender, mehr als 10 Premium-Magazine, ein breites Podcast-Portfolio und zahlreiche Digitalangebote.

[1] Pro forma, ungeprüft

