RTL Deutschland GmbH

Dominik Stawski wird neuer Leiter der Henri-Nannen-Schule

Christoph Kucklick verabschiedet sich auf eigenen Wunsch

Hamburg (ots)

Dominik Stawski, Leitender Redakteur beim stern, übernimmt zum 1. Oktober 2025 die Leitung der Henri-Nannen-Schule. Er folgt auf Christoph Kucklick, der die Journalistenschule seit 2020 geführt hat und sie, wie seit Längerem geplant, auf eigenen Wunsch verlässt.

Dominik Stawski verantwortet seit Ende 2023 beim stern den Audio-Bereich und produzierte Podcast-Serien wie "Frauke Liebs" und "Luchterhandt". Er studierte Journalistik in Eichstätt und Boston und volontierte bei der Süddeutschen Zeitung. Als freier Autor arbeitete er für den Spiegel und das NDR-Fernsehen. 2011 wurde er Reporter im Gesellschaftsressort des stern, später Mitgründer der Zeitschrift Crime und Leiter des stern-Auslandsressorts. Mit der UFA produzierte er einen Dokumentarfilm. Berufsbegleitend absolvierte er einen MBA in Medienmanagement an der Hamburg Media School. Für seine Arbeiten wurde er unter anderem mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Reporterpreis und dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Er unterrichtet seit 2018 an der Henri-Nannen-Schule. Dominik Stawski: "Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die so sehr für Journalismus brennen."

Christoph Kucklick hat von 1985 bis 1987 selbst die Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule durchlaufen und seither für zahlreiche Medien gearbeitet, zuletzt als Chefredakteur von GEO. "Sechs Jahre lang habe ich talentierte junge Leute auf dem Weg in unseren Beruf unterstützt. Das war ein Vergnügen und - in Zeiten drastischer Veränderung des Journalismus - eine schöne Herausforderung", so Kucklick. "Die Trägerverlage haben mir dabei alle Freiheiten gelassen, für dieses Vertrauen bedanke ich mich. Nun ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich schaue fröhlich zurück - und voller Freude nach vorn."

Für die RTL NEWS sagt Gregor Peter Schmitz, Vorsitzender der Chefredaktionen von stern, GEO, Capital: "Wir freuen uns riesig, dass mit Dominik Stawski ein vielfach ausgezeichneter stern-Reporter diese wichtige Aufgabe übernimmt. Er ist ein Geschichtenerzähler im besten Sinne des Wortes, dazu multimedial versiert - und wird diese journalistische Institution, deren Arbeit gerade vielleicht wichtiger ist denn je, in die Zukunft führen. Zugleich danken wir Christoph Kucklick für seinen großen Einsatz und seine hervorragende Arbeit; er hat die Schule konsequent auf die Anforderungen digitaler journalistischer Angebote ausgerichtet, früh Künstliche Intelligenz ins Curriculum aufgenommen - und zuletzt wesentliche Weichen gestellt für die Zukunftsfähigkeit der Schule."

Über die Henri-Nannen-Schule:

Die Henri-Nannen-Schule in Hamburg zählt zu den renommiertesten journalistischen Ausbildungsstätten in Deutschland. Getragen wird sie von Gruner+Jahr/RTL, dem Spiegel und der ZEIT. Seit der Gründung 1979 haben über 700 Journalistinnen und Journalisten die Schule absolviert. Oberstes Gremium ist der Beirat mit den Chefredakteuren Dirk Kurbjuweit (Spiegel), Giovanni di Lorenzo (ZEIT), Gregor Peter Schmitz (stern) sowie Martin Gradl, Geschäftsführer von RTL NEWS und ntv, als Sprecher.

Original-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell