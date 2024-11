SWR - Das Erste

"Die Verteidigerin": Neue Reihe des SWR für den ARD FilmMittwoch

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

Andrea Sawatzki spielt Freiburger Anwältin / Dreharbeiten zum ersten Film "Der Fall Belling" (AT) gingen am Freitag zu Ende

Im Einsatz in Freiburg und dem Schwarzwald: Am Freitag endeten in Freiburg die Dreharbeiten für das erste Mandat von Andrea Sawatzki als Verteidigerin Lou Caspari. Sönke Lars Neuwöhner und Martin Eigler schrieben das Drehbuch zu "Die Verteidigerin: Der Fall Belling" (AT), der nach erfolgreichem Beginn eine für Lou Caspari bedrohliche Wendung nimmt. Martin Eigler inszenierte diesen ersten Einsatz der Anwältin und Partnerin in einer Freiburger Kanzlei. An der Seite von Andrea Sawatzki spielen Valery Tscheplanowa, Adriana Altaras, Sarah Bauerett und Thomas Limpinsel. "Die Verteidigerin: Der Fall Belling" wird von der Zum Goldenen Lamm Filmproduktion im Auftrag des SWR produziert.

Mandantin mit zwei Gesichtern

Eine Beschuldigte, die aus Reue einen Selbstmordversuch unternimmt und nicht anwaltlich vertreten werden will: Rechtsanwältin Lou Caspari fühlt sich von diesem Pflichtmandat herausgefordert. Ihre neue Mandantin Linda Belling wird beschuldigt, ihren Mann vom Balkon gestoßen zu haben. Die Künstleragentin streitet die Tat auch gar nicht ab, sie ist voller Schuldgefühle und erwartet von dem bevorstehenden Prozess wegen Totschlags einen Schuldspruch. Doch auch wenn Belling nur Gutes über ihren Mann äußert, findet Lou bei der Prozessvorbereitung immer mehr Hinweise darauf, dass die Ehe zerrüttet war und ihre Mandantin von ihrem Mann herabgewürdigt und misshandelt wurde. Unterstützt von eindrucksvollen Zeugenaussagen gelingt es der Anwältin vor Gericht überzeugend darzulegen, dass diese Hintergründe einzuberechnen sind. Belling kommt mit einer Bewährungsstrafe frei, Lou Caspari erntet allgemein Lob.

Lou Caspari ist zwar durchaus zufrieden mit ihrer Arbeit, Linda Bellings anhänglicher Enthusiasmus aber gibt ihr zu denken. Genau wie die Begegnung mit einem Mann aus Bellings Vergangenheit, der Lou gegenüber Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Mandantin sät. Was gar nichts mehr ändern kann, das Verfahren ist beendet. Trotzdem lässt die neue Erkenntnis Lou keine Ruhe. Als Linda Belling das bemerkt, lernt Lou eine ganz neue und äußerst beunruhigende Seite an ihrer ehemaligen Mandantin kennen.

Das Team

Produzent von "Die Verteidigerin: Der Fall Belling" ist Stefan Sporbert, Zum Goldenen Lamm Filmproduktion. In weiteren Rollen sind Imanuel Humm, Vilmar Bieri, Johannes Kühn, Georg Schmiechen, Banu Houston und Timo Hastenpflug zu sehen. Kameramann ist Christoph Chassée, Editor Hans Christoph Wermke, Komponist Richard Ruzicka, Szenenbildner Thomas Franz, Kostümbilnderin Filiz Ertas, Casterin Marion Haack. Die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Informationen: http://swr.li/die-verteidigerin-drehende

Foto: ARD-foto.de

Newsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter

Pressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 40 16, annette.gilcher@SWR.de

Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell