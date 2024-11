wikifolio.com

wikifolio und extraETF geben den offiziellen Start ihrer Partnerschaft bekannt - Mehr Transparenz und Risikominimierung für ETF-Anleger

Wien / München (ots)

Einfache Depotüberwachung für maximalen Anlageerfolg

Umfassende Portfolioanalyse für wikifolios, ETFs, Fonds, Aktien & Kryptowährungen

Risikominderung und Performancesteigerung auf Basis exzellenter Daten & Kennzahlen

wikifolio.com, die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von privaten Tradern und professionellen Vermögensverwaltern und das Anlegerportal extraETF.com haben eine Kooperation beschlossen, um Anlegern volle Transparenz über ihr Portfolio zu bieten und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie ihr Anlagerisiko reduzieren und zusätzliche Renditechancen nutzen können.

Finanzmanager - Überblick über das gesamte Portfolio

Durch die Zusammenarbeit von extraETF und wikifolio haben Anleger ihr gesamtes Portfolio nun noch besser im Blick: von Aktien, über ETFs bis zu wikifolios oder Kryptowährungen. Anleger können sich sowohl detaillierte Auswertungen über das Gesamtportfolio als auch über ihre einzelnen Investments anzeigen lassen. Dieser transparente Überblick über alle Einzelwerte und die Gesamtentwicklung des Portfolios hilft dabei, fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.

Der Finanzmanager ermöglicht eine Vielzahl von Auswertungen. Da die wikifolios ab sofort auch mit der gesamten Portfoliozusammensetzung im Finanzmanager abgebildet sind, haben Anleger nun volle Transparenz. So können zum Beispiel die Abhängigkeiten der einzelnen Investments und das Risiko der letzten Monate ausgewertet sowie Korrelationen und Volatilitäten berechnet werden.

Zusätzliche Performance und weniger Risiken für ETF-Portfolios

Auch die Suchfunktion von extraETF wurde gezielt erweitert. Besonders interessant ist die Möglichkeit, automatisch nach wikifolios zu suchen, die komplementär zum bestehenden Portfolio zusammengesetzt sind und eine bessere Performance aufweisen. Werden diese wikifolios dem Portfolio beigemischt, können sie sowohl das Risiko des Portfolios reduzieren als auch zusätzliche Performancechancen bieten.

"Mit unserem performanceorientierten Tool ermöglichen wir Anlegern das Beste aus beiden Welten zu kombinieren: Die Performance der passiven ETFs und die zusätzliche risikoangepasste Performance der aktiv gemanagten wikifolios", erläutert Andreas Kern, Gründer und CEO von wikifolio.com

Darüber hinaus können alle Nutzer von extraETF in der Suche nun auch rund 300 Top-wikifolios finden oder direkt in die wikifolio-Suche wechseln, die über 9.000 wikifolios zur Auswertung bereithält. Im Gegenzug können Wikifolio-Anleger den extraETF Finanzmanager auf wikifolio.com nutzen und erhalten so einen umfassenden Überblick über ihr gesamtes Portfolio.

"Der extraETF Finanzmanager hilft Anlegern, ihre Strategie und ihr Vermögen zu überwachen, zu analysieren, Risiken zu erkennen und vieles mehr. Durch die Partnerschaft mit wikifolio.com erhalten unsere Nutzer nun einen noch breiteren Überblick und können gezielt nach Möglichkeiten suchen, die Risiken ihrer Anlagestrategie weiter zu reduzieren", ergänzt Markus Jordan, CEO und Gründer von extraETF.

Über wikifolio.com

wikifolio.com ist seit über 10 Jahren die führende europäische Online-Plattform für Handelsideen von privaten Tradern, Medienunternehmen und professionellen Vermögensverwaltern. Als einziger Anbieter ermöglicht sie Kapitalanlegern, über börsengehandelte Wertpapiere an der Wertentwicklung veröffentlichter Musterdepots zu partizipieren. Die wikifolio-Zertifikate sind besichert und bei nahezu allen Banken und Online-Brokern handelbar. Registrierte Nutzer können auf der Online-Plattform alle Käufe, Verkäufe und Kommentare der Social Trader in Echtzeit einsehen.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen.

Über extraETF.com

extraETF ist das führende Anlegerportal für alle Themen rund um den Vermögensaufbau mit ETFs, Aktien & Co. Mit professionellen Tools, fundierten Inhalten und viel Leidenschaft helfen wir unseren Nutzer:innen, finanziell zu wachsen!

Über 600.000 Nutzer:innen aus ganz Europa besuchen jeden Monat unser Portal extraETF.com. Mit einem Vermögen von über 7 Milliarden Euro ist der extraETF Finanzmanager der größte Portfolio-Tracker Europas und hilft Nutzer:innen dabei, einzigartige Analysen zu fahren und den Überblick über ihr Vermögen zu behalten. Mit dem Extra-Magazin geben wir zudem Deutschlands führendes ETF-Magazin heraus. extraETF wurde im Juli 2007 von Markus Jordan mit dem Ziel gegründet, Nutzer:innen zu helfen, finanziell zu wachsen.

