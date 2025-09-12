RTL Deutschland GmbH

Neuer Volume-Deal

RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery weiten Content-Partnerschaft aus

Köln (ots)

RTL Deutschland und Warner Bros. Discovery bauen ihre langjährige, erfolgreiche Content-Partnerschaft aus. Im Rahmen eines neuen Volume-Deals hat sich das führende deutsche Entertainmenthaus noch umfassendere Auswertungsrechte an aktuellen Kino-Blockbustern und US-Serien sowie an der hochkarätigen Film- & Serien-Library des US Major-Studios gesichert. Mit den vielfältigen Marken von Warner Bros. Discovery, darunter auch Highlights aus dem DC Extended Universe, erweitert RTL Deutschland sein Angebot auf den linearen Sendern sowie auf dem Streamingdienst RTL+.

Andreas Fischer, Chief Operating Officer RTL Deutschland: "Der neue Volume-Deal zahlt voll auf unsere Strategie aus Boost und Protect ein. Die umfassende Bandbreite an Hit-Produktionen von Warner Bros. Discovery ist eine fantastische Ergänzung zu unseren eigenen starken Marken. Damit fahren wir Angebot und Frequenz an Film- und Serien-Highlights für unser Publikum nochmal kräftig hoch - und das sowohl auf unseren Free-TV-Sendern als auch auf RTL+."

Matthias Heinze, SVP Commercial & Managing Director Warner Bros. Discovery: "Partnerschaften sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg, insbesondere in einem sich stetig wandelnden Medienumfeld. Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Zusammenarbeit mit RTL Deutschland fortzusetzen. Gemeinsam schaffen wir damit beste Voraussetzungen, um unser Publikum mit den großartigen und vielfach ausgezeichneten Inhalten aus dem Kosmos von Warner Bros. Discovery zu begeistern."

Der Deal umfasst exklusive Free-TV-Rechte sowie co-exklusive Streamingrechte für Kino-Hits wie "Wunderschöner" von und mit Karoline Herfurth, "Mickey 17" von Oscar-Preisträger Bong Joon-ho mit Robert Pattinson, den Blockbuster "Ein Minecraft Film" mit Jason Momoa und Jack Black sowie "Superman" von James Gunn.

Ebenfalls Teil des Deals ist die hochkarätige Warner Bros. Film-Library - darunter das komplette "Harry Potter"-Franchise, alle drei "Herr der Ringe"-Filme, Action-Highlights wie "The Matrix" sowie eine große Auswahl an Filmen aus dem DC-Universum wie die "The-Dark-Knight"-Trilogie, "Wonder Woman", "Man of Steel" und "The Suicide Squad". Darüber hinaus hat sich RTL Deutschland den Zugriff auf exklusive neue US-Serien sowie attraktive Inhalte der Serien-Library gesichert.

Highlights wie "Der Junge muss an die frische Luft", "Aquaman", "The Big Bang Theory", "Young Sheldon" und "Gilmore Girls" sind bereits jetzt auf RTL+ verfügbar.

