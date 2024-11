FM Consulting GmbH

Mit FM Recruiting einfach Pflegekräfte gewinnen: Die Erfolge der Caritas Regensburg

Keine Unterbesetzung, niedriger Krankenstand und geringe Fluktuation - es gibt in Deutschland tatsächlich Pflegeunternehmen, für die der Fachkräftemangel inzwischen kein Thema mehr ist. Eine attraktive Arbeitgebermarke, Sichtbarkeit in der Region und ein zeitgemäßer Bewerbungsprozess sind die Bausteine, mit denen Max Grinda und Felix Hahnewald Pflegeeinrichtungen bei der systematischen Gewinnung von Pflegekräften bundesweit unterstützen. Wie es ihnen mit FM Recruiting gelang, die Mitarbeitersuche der Caritas Regensburg auf eine solide Grundlage zu stellen, erfahren Sie hier.

Den Pflegeunternehmen ist in der Regel bewusst, dass die hohe Arbeitsbelastung, der Zeitdruck und die Überstunden ihre Mitarbeiter an den Rand ihrer psychischen und körperlichen Möglichkeiten bringen, was zwangsläufig zu steigenden Krankenständen, anhaltender Unzufriedenheit und Kündigungen führt. Sie würden die Rahmenbedingungen für die Pflegekräfte gern verbessern, doch sie haben eben auch Verpflichtungen zu erfüllen, die einer Entlastung des Personals entgegenstehen. "Das große Problem ist, dass wir es mit einem sich selbst verstärkenden Kreislauf zu tun haben: Je schwieriger die Lage ist, desto mehr Pflegekräfte geben auf, wobei sich dadurch die Bedingungen noch weiter verschlechtern und die Zahl der Kündigungen zwangsläufig zunimmt", sagt Max Grinda, Geschäftsführer von FM Recruiting, einem Unternehmen der FM Consulting GmbH. "Das ist allerdings noch nicht alles, denn gibt es einmal eine hohe Fluktuation, spricht sich das in der Region schnell herum und damit wird es für das Pflegeunternehmen immer schwerer, neue Mitarbeiter zu gewinnen."

"Wer diesen Teufelskreis durchbrechen möchte, muss seine Attraktivität als Arbeitgeber verbessern und gleichzeitig beim Recruiting neue Wege gehen", fügt sein Geschäftspartner Felix Hahnewald hinzu. "Gefragt ist eine Gesamtstrategie, die kurzfristig die Probleme in den Griff bekommt und dabei Prozesse einführt, die für eine langfristige Lösung entscheidend sind." Unter dieser Prämisse sorgen Max Grinda und Felix Hahnewald mit FM Recruiting für die Umsetzung eines Konzepts, das nicht nur Werbeanzeigen in den sozialen Medien und den Aufbau einer überzeugenden Karriereseite umfasst, sondern auch auf die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität, die Vorqualifizierung der Bewerber und die Einführung eines Bewerbermanagementsystems abzielt. FM Recruiting arbeitet bundesweit und versteht sich als strategischer Partner der Pflegeeinrichtungen, deren Personalbedarf nachhaltig gedeckt werden soll. Das Team der Agentur hat seit 2019 mehr als 300 Pflegeunternehmen in allen Fragen um das Recruiting beraten. Eines von ihnen ist die Caritas Regensburg: Welche Erfahrungen das Unternehmen mit FM Recruiting machen konnte und welche beeindruckenden Resultate sich daraus ergaben, erfahren Sie im Folgenden.

Fallstudie Caritas Regensburg: FM Recruiting optimiert die Bewerberprozesse

Die Caritas ist einer der wichtigen sozialen Träger der Region Regensburg und sie stand wie viele andere Pflegeunternehmen wegen des Fachkräftemangels vor gewaltigen Herausforderungen. Die Verantwortlichen entschieden sich dazu, die gewohnten Pfade bei der Fachkräftegewinnung zu verlassen, um vermehrt digitale Kanäle zu erschließen. Für die Umsetzung der Kampagne suchten sie einen Partner mit einer nachweislichen Expertise im Bereich Social Recruiting. Schließlich stießen sie auf das Team von FM Recruiting, das über das Gewünschte hinaus über umfangreiches Know-how zur Prozessoptimierung verfügte und mit ihrer TÜV-Zertifizierung nicht nur die Einhaltung höchster Qualitätsstandards garantierte, sondern auch ein hohes Maß an Verlässlichkeit und strukturiertem Vorgehen mitbrachte.

Die Zusammenarbeit mit FM Recruiting beginnt grundsätzlich mit einer ausführlichen Analyse der Ausgangssituation. Zwar betrifft der Fachkräftemangel die gesamte Branche, doch die Recruiting-Experten beleuchten jedes Unternehmen individuell, um seine Besonderheiten herauszufinden und den potenziellen Mitarbeitern die Vorteile einer Bewerbung näherbringen zu können. Im Anschluss geht es darum, gemeinsam sinnvolle Zielvorgaben zu formulieren und einen Zeitplan festzulegen. Die Ziele der Caritas Regensburg lagen darin, einen größeren Besucherverkehr auf ihrer Karriereseite zu erzeugen und dabei möglichst viele Besucher von einer Bewerbung zu überzeugen. Zusätzlich sollte sichergestellt werden, dass die Bewerber den Bewerbungsprozess problemlos mit mobilen Geräten durchlaufen können. Wichtig waren den Verantwortlichen der Caritas Regensburg zudem eine hohe Bewerberqualität und eine Verbindlichkeit, die durch gezielte Maßnahmen erreicht werden sollte. Am Ende lief alles auf einen strukturierten und transparenten Prozess hinaus, der innerhalb kurzer Zeit eingeführt wurde.

Ergebnisse, die überzeugen: So steigerte die Caritas Regensburg die Bewerberzahlen

Nach einem knappen Monat der Zusammenarbeit zeigte sich, dass insgesamt 315 Personen die Karriereseite der Caritas Regensburg besucht hatten, wobei sich von diesen Besuchern 31, ca. 10 Prozent, dazu entschieden, eine Bewerbung einzureichen. Dabei lag die durchschnittliche Zeit, die ein Bewerber mit dem Bewerbungsprozess verbrachte, bei etwa zwei Minuten. Das entspricht der optimalen Zeit, die FM Recruiting durch die jahrelange intensive Beschäftigung mit solchen Prozessen ermittelt hat. Die 97,4 Prozent der Bewerber kamen über mobile Endgeräte auf die Karriereseite, was die Bedeutung einer Optimierung in dieser Hinsicht noch einmal unterstreicht.

Innerhalb von zwei Monaten kamen insgesamt 957 Besucher auf die Karriereseite, von denen sich 70 bei der Caritas Regensburg bewarben, was einer Konvertierungsrate von 7 Prozent entspricht. Zudem ließ sich feststellen, dass sich die Bewerber intensiv mit der Caritas Regensburg auseinandersetzten, was die Verbindlichkeit der Bewerbungen drastisch erhöhte. Zu der hohen Konvertierungsrate und der Verbindlichkeit trugen die eingangs durchgeführte Prozessanalyse und die Optimierung gemäß TÜV-Standards maßgeblich bei. Die Prozesse von FM Recruiting stellten sicher, dass der Bewerbungsprozess nicht nur zügig durchlaufen werden konnte, sondern auch qualitativ hochwertig war. Es zeigte sich darüber hinaus, dass die mobilfreundliche Bewerbungsplattform sehr genau auf die Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt war.

Die Caritas Regensburg strebt eine langfristige Zusammenarbeit mit FM Recruiting an

Die Verantwortlichen der Caritas Regensburg waren mit dem neuen Bewerbungsprozess im Besonderen zufrieden, weil er wirklich geeignete Pflegekräfte brachte, die sich schnell ins Team integrierten. Zudem lag die Bewerberquote von 10 Prozent im Kurzzeitraum und 7 Prozent im Langzeitraum über den üblichen Werten einer digitalen Kampagne. Die Verantwortlichen sehen in den TÜV-zertifizierten Prozessen den Schlüssel zu einer nachhaltigen Personalakquise und planen deshalb, die Zusammenarbeit mit FM Recruiting fortzusetzen, um den Bewerbungsprozess kontinuierlich zu verbessern und durch die Einführung eines Bewerbermanagementsystems eine dauerhafte Lösung für den Fachkräftemangel zu schaffen.

