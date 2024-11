FM Consulting GmbH

Neuer Standort, neue Perspektiven: FM Recruiting zieht um und sucht Verstärkung

Hannover (ots)

FM Recruiting, ein Unternehmen der FM Consulting GmbH, hat ihren Standort gewechselt: Die Marketingagentur ist ab sofort in der Kirchhorster Straße 31 in Hannover ansässig. Mit dem Umzug geht das Unternehmen einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Wachstum. Gleichzeitig schafft die Agentur so ein noch moderneres Arbeitsumfeld für bestehende und neue Mitarbeiter.

Geschäftsführer Max Grinda: "Unsere Mission ist es, das Pflegesystem nachhaltig zu verändern. Wir geben täglich unser Bestes, um hervorragende Ergebnisse zu erzielen, indem wir die Attraktivität unserer Kunden für qualifizierte Fachkräfte steigern. Das vergangene Jahr war für uns von großem Erfolg geprägt: So wurden wir zum Beispiel mit dem Top-Company-Siegel von Kununu ausgezeichnet. Mit unserem neuen Standort in Hannover schaffen wir nicht nur Raum für weiteres Wachstum, sondern auch eine inspirierende Umgebung, die das Wohlbefinden und die Produktivität unserer Mitarbeiter fördert."

Die neuen Büroflächen von FM Recruiting, die sich über rund 300 Quadratmeter erstrecken, bieten ein modernes und komfortables Arbeitsumfeld. Der kürzlich fertiggestellte Bau zeichnet sich durch klimatisierte, helle und lichtdurchflutete Räumlichkeiten aus, die optimale Voraussetzungen für ein produktives Arbeitsklima schaffen. Zudem befindet sich direkt vor der Tür eine Bahnhaltestelle, was für eine optimale Anbindung sorgt. Für Mitarbeiter, die mit dem Auto anreisen, stehen darüber hinaus auch kostenlose Tiefgaragenstellplätze zur Verfügung. Der Standortwechsel erfolgt vor dem Hintergrund eines erfolgreichen Jahres, in dem das Unternehmen bereits zahlreiche neue Mitarbeiter eingestellt hat. Um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden und die Servicequalität weiter zu steigern, sucht FM Recruiting Verstärkung in den Bereichen Vertrieb und Marketing. Bewerber profitieren unter anderem von einem großzügigen Gesundheitsbudget, glasklaren Prozessen, Firmenrabatten, realen Aufstiegsmöglichkeiten und einem internen Schulungssystem, das ihnen den Einstieg erleichtert. All das sorgt für ideale Bedingungen einer Karriere in einem motivierten Team, das Wert auf die Entwicklung seiner Mitarbeiter legt.

"Was unser Unternehmen auszeichnet, ist vor allem der familiäre Umgang miteinander. Bewerber werden Teil eines jungen, motivierten und herzlichen Teams, das den Wunsch hat, wirklich etwas zu bewegen. Wir freuen uns, dank unseres neuen Standorts in Hannover nun noch mehr Platz für motivierte Kollegen zu haben. Damit schaffen wir die Grundlage für weiteres Wachstum sowie die Möglichkeit, unsere Kunden in Zukunft noch besser unterstützen zu können. Gemeinsam setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Pflegebranche aktiv mitzugestalten. Menschen, die nach einem Job mit echter Zukunftsperspektive suchen und Teil eines engagierten Teams werden möchten, sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu bewerben. Das gilt auch für Quereinsteiger, die bisher noch keine Erfahrung in den Bereichen Vertrieb und Marketing haben: Alles, was Bewerber bei uns benötigen, sind Motivation und die Lust, unsere Dienstleistung gemeinsam mit uns voranzutreiben", so Geschäftsführer Felix Hahnewald.

Über Max Grinda, Felix Hahnewald und FM Recruiting:

Max Grinda und Felix Hahnewald sind die Geschäftsführer von FM Recruiting, einer eingetragenen Marke der FM Consulting GmbH. FM Recruiting hat die Mitarbeitergewinnung in der Pflege wieder einfach gemacht. Deutschlandweites Vertrauen bei stationären Pflegeheimen, Pflegediensten und Einrichtungen der Behinderten- und Eingliederungshilfe, über 300 Partnerunternehmen und mehr als 24.000 generierte Bewerbungen mit über 1.680 besetzten Stellen haben gezeigt: FM Recruiting ist der Partner für die Pflegebranche. Hervorzuheben ist die TÜV-Zertifizierung der FM Recruiting nach ISO 9001, die hohe Qualitätsstandards und Kundenzufriedenheit belegt. Weitere Informationen unter: https://fm-recruiting.de/.

