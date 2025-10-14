RTL Deutschland GmbH

RTL Deutschland schafft dedizierte KI-Infrastruktur für Sidekicks, die neue Agentic-AI-Plattform von smartclip

Sidekicks und RTL Deutschland schaffen eine dedizierte KI-Infrastruktur, die von RTL Technology, dem Broadcast- und IT-Kompetenzzentrum von RTL Deutschland, gehostet wird. Die Serverinfra-struktur ist darauf ausgelegt, Sidekicks zu unterstützen - die neue, agentenbasierte KI-Plattform, die von smartclip für die Medienbranche entwickelt wurde.

Sidekicks vereint Media Intelligenz mit Prozessautomatisierung und integriert KI-Agenten direkt in die operativen Arbeitsabläufe. Speziell für die Media- und Werbebranche entwickelt, ermöglicht es skalierbare, sichere und effiziente KI-gestützte Innovation.

Das neue Setup schafft eine vollständig KI-fähige Umgebung innerhalb der Technologieabteilung von RTL Deutschland und läuft auf einem eigenständigen Hochleistungscluster. Die Infrastruktur ist mit optimierter Kühlung sowie isolierter, sicherer Verbindung ausgestattet, um maximale Performance und höchstmögliche Sicherheit für Sidekicks-basierte Prozesse zu gewährleisten.

Durch das Hosting von Sidekicks in dieser Umgebung stellt smartclip sicher, dass Entwicklung und Einsatz unter Bedingungen erfolgen, die höchsten Anforderungen an Datenschutz, Betriebssicherheit und Skalierbarkeit entsprechen - ganz ohne Abhängigkeit von externen Cloud-Diensten.

"Der Aufbau einer dedizierten KI-Serverinfrastruktur für Sidekicks unterstreicht das Engagement von RTL Deutschland, Innovation in diesem Bereich zu fördern und zugleich die operative Integrität der Systeme und Daten zu wahren", sagt Frank Penning, CIO von RTL Deutschland und Geschäftsführer von RTL Technology. "Der isolierte Cluster bietet uns sowohl die Rechenleistung als auch die Sicher-heit, die wir benötigen, um agentenbasierte KI in der Praxis voranzutreiben."

Diese Initiative verdeutlicht eindrucksvoll die Synergien innerhalb der RTL Group: smartclip und RTL Deutschland bündeln ihre Expertise, um Innovationen auf einer gemeinsamen technologischen Grundlage voranzutreiben. Die dedizierte Infrastruktur unterstützt nicht nur aktuelle agentenbasierte Workflows, sondern schafft auch Vertrauen für zukünftige KI-Anwendungen - indem sie sicherstellt, dass proprietäre Daten innerhalb der Gruppe geschützt bleiben.

smartclip

smartclip ist das Adtech Business der RTL Group - Europas führender Free-TV Sendergruppe. Unsere proprietäre Werbetechnologie ist auf die spezifischen Bedürfnisse von europäischen Sendern und Publis-hern zugeschnitten und bietet intelligente Vermarktungs- und Monetarisierungsstrategien für unter-schiedlichste Medienunternehmen. Wir stellen die innovativsten Videowerbeerlebnisse für In-Stream, Out-Stream, Addressable TV, Connected TV, Audio und Gaming bereit und ermöglichen Markeninhabern Storytelling auf allen Endgeräten.

smartclip hat seinen Hauptsitz in Hamburg und verfügt über Büros in Berlin, München, Düsseldorf, Köln, Gütersloh, Amsterdam und Paris.

Weitere Informationen finden Sie auf www.smartclip.tv, get-sidekicks.ai, sowie auf LinkedIn.

RTL Deutschland

RTL Deutschland ist das führende Entertainmentunternehmen in Deutschland über alle Mediengattungen: TV und Streaming, Print und Digital, Radio und Podcast. Es vereint die stärksten Medienmarken von RTL bis STERN, von GEO bis VOX, von ntv bis Schöner Wohnen. Mit RTL+ betreibt das Unternehmen mit über 6,3 Mio. Abonnent:innen den führenden deutschen Streamingdienst im Markt, dessen crossmediales Angebot neben Video auch Musik, Podcasts und Hörbücher umfasst. Zu RTL Deutschland gehören 15 TV-Sender sowie zahlreiche Digitalangebote und Premium-Magazine, darunter Wetter.de und Capital. Mit RTL Radio Deutschland zählt zudem eine der größten Privatradiogruppen mit Beteiligungen an 24 Radiosendern dazu, etwa ANTENNE BAYERN oder Radio Hamburg.

Rund 1.700 Journalist:innen begleiten informierend und unterhaltend alle gesellschaftsrelevanten The-menfelder. Von News bis Sport, von Living bis Lifestyle - RTL Deutschland erreicht 97 Prozent der Be-völkerung. Mit der Ad Alliance verfügt das Unternehmen über den größten deutschen Vermarkter. Dank gezielter Investitionen in die Bereiche Tech und Data befindet sich RTL Deutschland strategisch auf dem Weg zum technologisch führenden Medienunternehmen. RTL Deutschland mit Hauptsitz in Köln und 17 weiteren Standorten, v.a. Hamburg und Berlin, ist ein Tochterunternehmen der RTL Group.

