Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.10.2025 bis 17.10.2025

WIESBADEN (ots) - - Weinbaubetriebe in Deutschland rechnen 2025 mit insgesamt 8,2 Millionen Hektolitern Weinmost - Viele Anbaugebiete mit höherer Erntemenge als im Vorjahr, Abnahme der Weinmosternte in Rheinhessen, der Pfalz und im Rheingau - 21 % mehr Blauer Spätburgunder und 16 % mehr Weißer Burgunder, weniger Müller-Thurgau (-12 %) und Dornfelder (-18 %) Nach der schwachen Weinmosternte im Vorjahr kann ein Teil der ...

