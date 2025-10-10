PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) vom 13.10.2025 bis 17.10.2025

Wiesbaden (ots)

Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:

Montag. 13.10.2025

  • (Nr. 371) Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte, August 2025
  • (Nr. 372) Großhandelspreise, September 2025
  • (Nr. 373) Insolvenzen, Juli 2025 + Schnellindikator September 2025

Dienstag, 14.10.2025

  • (Nr. 374) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, September 2025
  • (Nr. 375) Sterbefallzahlen (vorläufige Daten), 3. Quartal 2025
  • (Nr. 42) Zahl der Woche zur Frankfurter Buchmesse (15.-19.10.): Buchhandel: Einzelhandelsunternehmen und Auszubildende, Jahre 2023/2024

Mittwoch, 15.10.2025

  • (Nr. 376) Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen), 2. Quartal 2025
  • (Nr. 377) Todesursachen, Jahr 2024

Donnerstag, 16.10.2025

  • (Nr. N056) Zum Start der Heizsaison: Fehlende finanzielle Mittel für angemessenes Heizen und Verbraucherpreise für Heizenergieträger, Jahr 2024/September 2025

Freitag, 17.10.2025

  • (Nr. 378) Baugenehmigungen, August 2025
  • (Nr. 379) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestand), August 2025

(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.

Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html

Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.

