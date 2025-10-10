PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Statistisches Bundesamt

Tourismus in Deutschland im August 2025: 0,7 % mehr Übernachtungen als im Vorjahr

WIESBADEN (ots)

Gästeübernachtungen, August 2025

59,4 Millionen

+0,7 % zum August 2024

Im August 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 59,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 0,7 % mehr als im August 2024.

Rückgang bei Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im August 2025 gegenüber August 2024 um 1,6 % auf 49,7 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 3,8 % auf 9,8 Millionen.

Januar bis August 2025: Übernachtungszahl erreicht fast das Rekordniveau des Vorjahres

In den ersten acht Monaten des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 339,2 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit blieb die Zahl leicht (-0,1 %) unter dem Höchstwert von 339,4 Millionen im Zeitraum Januar bis August 2024. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg dabei 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 282,7 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 3,1 % auf 56,5 Millionen.

Methodische Hinweise:

Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.

Weitere Informationen:

Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende Oktober 2025 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.

Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal. +++

Weitere Auskünfte:
Tourismus
Telefon: +49 611 75 4851
www.destatis.de/kontakt

Pressekontakt:

Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44

Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell

