„Machiavelli Sessions & Stories“ gewinnt Preis beim Reeperbahn Festival

Köln (ots)

Die Videoreihe „Machiavelli Sessions & Stories“ von COSMO und ARD Kultur ist mit dem International Music Journalism Award ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am 19. September 2025 in Hamburg vergeben.

Das Doku-Format „Machiavelli Sessions & Stories“ porträtiert Stars mit Message aus der Rap- und Hip-Hop-Szene. Jede Folge widmet sich einer Künstlerin oder einem Künstler, einem Song und der Story dahinter. Das Publikum lernt dabei seine Stars von einer neuen und persönlicheren Seite kennen.

Wie verarbeitet Trettmann seine ostdeutsche Jugend mit permanenter Angst vor rechter Gewalt in seiner Musik? Und warum ist für Soho Bani „Zeit, dass sich was dreht“ mehr als eine Fußball-Hymne? Domiziana öffnet ein sehr persönliches Kapitel über Selbstzweifel und eine Panikattacke, während Apsilon einen hoffnungsvoll-melancholischen und dennoch kritischen Einblick in das Leben von Arbeitseinwanderungs-Familien gibt. Ganz am Schluss folgt der Gänsehautmoment, wenn die Stars ihren Song mit dem MDR-Sinfonieorchester performen. Neu arrangiert durch den Komponisten und Dirigenten Gordon Hamilton trifft hier die Kraft der Worte auf die Wucht der klassischen Musik.

Nun erhielt das Doku-Format beim Hamburger Reeperbahn Festival den Preis in der Kategorie „Best Work Of Music Journalism Multimedia (Deutsch)“. Zuvor war „Machiavelli Sessions & Stories“ bereits für den Grimme-Preis nominiert.

„Machiavelli Sessions & Stories“ ist in der ARD Mediathek (https://1.ard.de/machiavelli) verfügbar und wurde bereits mehr als 500.000-mal abgerufen. Die Videoreihe wurde produziert von Midflight Productionsfür ARD Kultur und COSMO, dem jungen internationalen Angebot von WDR, rbb und Radio Bremen. Die Sessions sind in Zusammenarbeit mit dem MDR-Sinfonieorchester entstanden.

Regie: Anja Räßler (Midflight Productions); Nils Reuter

Redaktion: Louis Huselstein, Jan Kawelke und Maike Wüllner (WDR COSMO); Yasmin Vorndran-Ahmadiar (ARD Kultur)

Produzent:innen: Michael Petrescu (Midflight Productions); Kristian Costa-Zahn (ARD Kultur); Schiwa Schlei (WDR)

Produktionsleitung: Robert Mietusch (Midflight Productions), Brigitte Häring und Martin Oels (WDR), Sibylle Essig (ARD Kultur)

„Machiavelli Sessions & Stories“ gehört zum preisgekrönten Podcast „COSMO Machiavelli“, dem Podcast über Rap und Politik. Die neue Staffel startet am 1. Oktober. Zu hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

