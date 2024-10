Studiosus Reisen

Südkorea in der Mini-Gruppe, Albanien für junge Traveller: Marco Polo startet mit drei neuen Katalogen in die Saison 2025

Unterwegs mit der Metro, dem Fahrrad oder im Hochgeschwindigkeitszug: Auf der neuen Südkorea-Entdeckerreise in der Mini-Gruppe sind die Marco Polo Gäste unterwegs wie die Einheimischen. Durch das Land düsen sie mit dem Expresszug, nehmen in Seoul die U-Bahn und radeln in der Umgebung der alten Königsstadt Gyeongju. Sie haben Spaß bei Streetfood, BBQ und Karaoke, schlafen auf Futons, entdecken die surreale Sumpflandschaft bei Suncheon und, ausgerüstet mit VR-Brillen, die digitalen Welten im interaktiven Museum. Die neue 13-tägige Südkorea-Tour hat Marco Polo im druckfrischen Entdeckerreisen-Katalog aufgelegt. Darüber hinaus sind jetzt die Angebote Individuell reisen ohne Gruppe und Young Line Travel erschienen. Die drei Kataloge für die Saison 2025 bündeln insgesamt 13 neue Reisen. Internet: www.marco-polo-reisen.com

Entdeckerreisen im Team und in der Mini-Gruppe

Im Team Indonesien entdecken oder in der Mini-Gruppe mit maximal zwölf Teilnehmern Montenegro, Oman und Emirate, Südkorea oder Senegal erleben: Fünf neue Reisen bereichern den Katalog "Entdeckerreisen im Team - auch in der Mini-Gruppe" von Marco Polo. Damit erleben Gäste die Highlights der Welt zum günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf allen Touren dabei: das Entdecker-Highlight Marco Polo Live, zum Beispiel Kajak fahren in Namibia oder eine Streetfood-Tour in Malaysia. Die Reisen in der Mini-Gruppe führt Marco Polo garantiert ab vier Teilnehmern durch, übernachtet wird in kleineren, charmanten Hotels und Lodges. Das Basispaket aller Entdeckerreisen umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und den einheimischen Marco Polo Scout. Internet: https://www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/entdecker

Young Line Travel 2025

Kleines Land ganz groß: Im Katalog "Young Line Travel" hat Marco Polo eine neue Entdeckerreise für Traveller zwischen 20 und 35 Jahren nach Albanien aufgelegt. Auf der 13-tägigen Tour "Albanisches ABC: Alpen, Baden, Canyons" erwarten die Gäste zwischen Adriastränden und den Gipfeln der Albanischen Alpen verborgene Canyons und rauschende Gebirgsflüsse, sprudelnde Quellen und warme Naturpools. Darüber hinaus im Katalog zu finden: eine neue Reise nach Indonesien und drei neue Reiseangebote für Traveller ab 35 Jahren, die gemeinsam Abenteuer erleben und ein Land entdecken möchten. Sie führen nach China-Tibet, Sri Lanka und Panama. Bei allen Reisen sind Flug, Rundreise, Übernachtungen und Reisebegleitung durch den Marco Polo Scout bereits im Preis inbegriffen. Internet: https://www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/youngline

Individuell reisen ohne Gruppe 2025

Flexibel und unabhängig: Mit dem Marco Polo Angebot "Individuell reisen ohne Gruppe" können Urlauber zu zweit, mit Freunden oder der Familie die Welt entdecken - im Privatwagen mit eigenem Fahrer und persönlichem Scout. Neu im Angebot sind Touren nach Albanien und Kappadokien. Ebenso im Katalog 2025 gebündelt: Individuelle Städtereisen mit eigenem Scout und Rundreisen mit dem Mietwagen. Alle Routenvorschläge können im Vorfeld an individuelle Vorstellungen angepasst und die Hotels aus verschiedenen Kategorien ausgewählt werden. Im Internet findet sich das Angebot unter www.marco-polo-reisen.com/reisevarianten/individuell

Besonders klimaschonend

Auf allen Reisen sind die Marco Polo Gäste besonders klimaschonend unterwegs: Denn neben allen Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind.

Weitere Infos

Informationen zum Angebot von Marco Polo gibt es in Reisebüros oder im Service-Center von Marco Polo unter der Telefonnummer 00800 - 4402 4402 (kostenfrei aus D, A und CH).

Über Marco Polo

Marco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen in kleinen Gruppen zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Gebündelt hat der Rundreise-Spezialist sein Angebot in drei Katalogen. Das Basispaket aller Touren umfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und den einheimischen Marco Polo Scout. Zudem sind Marco Polo Gäste klimaschonend unterwegs. Denn neben allen Flügen gleicht der Veranstalter auch die Treibhausgas-Emissionen sämtlicher Bus-, Bahn- und Schiffsfahrten sowie Übernachtungen inklusive Verpflegung durch Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte aus, die nach dem Gold Standard zertifiziert sind.. Internet: www.marco-polo-reisen.com.

