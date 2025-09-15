WDR Westdeutscher Rundfunk

Vorverkauf für 49. Tage Alter Musik startet

Unter dem Motto „Kulturelle Aneignung“ laden das Kulturradio WDR 3 und die Stadt Herne zu den 49. Tagen Alter Musik in Herne ein. Vom 13. bis 16. November 2025 beleuchtet das Festival Machtverhältnisse, kulturelle Identität und koloniale Spuren in der Musikgeschichte – von der Antike bis zur Wiener Klassik. Ab dem 15. September können Tickets im Vorverkauf erworben werden.

„Alte Musik ist immer auch ein Spiegel vergangener Machtverhältnisse. Wir wollen Grenzgänge ermöglichen und Grenzüberschreitungen benennen. Indem wir die Musik sprechen lassen, schaffen wir Raum für Reflexion. Dieser soll einen Beitrag zur aktuellen Diskussion rund um den Themenbereich Kolonialismus und kulturelle Aneignung leisten“, so Festivalleiter Dr. Richard Lorber.

Kulturvermittlung oder Klischee?

Faszination für das Exotische, jahrhundertelanger Austausch innerhalb der europäischen Musikwelten, musikalische Souvenirs aus den spanischen und englischen Kolonialimperien – die Musik hat andere Kulturen seit Menschengedenken begeistert umarmt. Was davon ist verständnisstiftende Kulturvermittlung, was problematisches Klischee? Darauf beziehen sich in Herne gleich vier Musiktheaterproduktionen.

So präsentiert die Lautten Compagney eine dekoloniale Lesart von Pepuschs Oper Polly, gemeinsam mit Pen Cayetano und Mitgliedern des Garifuna Collective aus Belize. Luca Quintavalle und Nuovo Aspetto loten in Legrenzis Oper Il Totila die Begriffe Krieg, Macht und kulturelle Identität im Konflikt zwischen Ostgoten und dem Römischen Reich aus. Das Ensemble Dialogos zeigt Ovids „Ariadne“-Erzählung als originäres Musiktheater mit italienischen Musiken aus Mittelalter und Renaissance. Den Festivalabschluss bildet Antonio Salieris prachtvolle Opera comica La Grotta di Trofonio mit der Münchener Hofkapelle unter der Leitung von Rüdiger Lotter.

Dazu kommen die renommierten Ensembles Al Ayre Español, Euskal Barrokensemble, Profeti della Quinta, Gesualdo Six und Anima Shirvani.

Ergänzt wird das Programm durch ein Werkstattkonzert mit Studierenden der Hochschule für Musik und Tanz Köln am 15. November um 12 Uhr im Kulturforum sowie durch Foyerkonzerte mit dem Ensemble Caterva Musica. Die Ausstellung Nuances de l’océan der Herner Malerin Sophia Kühn im Foyer des Kulturzentrums rundet das Rahmenprogramm ab.

Der VVK startet ab dem 15. September. Informationen zum Programm und Eintrittskarten finden sie unter wdr3 – Tage alter Musik.

Live bei WDR 3 und online

Alle Konzerte werden live bei WDR 3, in der WDR 3 App und im Konzertplayer auf WDR3.de übertragen. Dort finden sich auch Sendetermine und weitere Informationen.

