Digitaler denn je: Die Autobahngebühren für das Jahr 2026

"Klebe-Pickerl" für österreichische Autobahnen letztmals im Jahr 2026 erhältlich

Digitale Jahresvignette Schweiz ab sofort neu im ADAC Mautportal

Digitale Vignetten beim ADAC online und in Geschäftsstellen sofort gültig

(ADAC Medien und Reise GmbH) Das hilft, den Reisestress zu vermeiden: Vignetten für Österreich, Slowenien und die Schweiz können vorab in den ADAC Vertriebsstellen vor Ort und online erworben werden. Die digitale Jahresvignette für die Schweiz ist ab sofort auch im ADAC Mautportal erhältlich. Die Jahresvignetten 2025 für Österreich und die Schweiz sind noch bis zum Stichtag 31. Januar 2026 gültig.

Vignetten für Österreich teurer und bald nur noch digital

Für das Jahr 2026 wird letztmals die traditionelle Klebe-Vignette, das "Pickerl", angeboten - zum Abschied in feuerrot. Ab 2027 wird es dann nur noch digital, beispielsweise im ADAC Mautportal, möglich sein, die Autobahngebühren im südlichen Nachbarland zu begleichen.

Für das kommende Jahr schlägt die Preisanhebung bei der 10-Tages-Vignette mit knapp drei Prozent bzw. 40 Cent auf 12,80 Euro zu Buche. Die 1-Tages-Vignette verteuert sich um 30 Cent und liegt nun bei 9,60 Euro. Beide sind zusammen mit den verschiedenen Streckenmaut-Tickets für Passstraßen und Alpentunnels im ADAC Mautportal erhältlich. Der Preis der Jahresvignette steigt um drei Euro, sie kostet 106,80 Euro. Die 2-Monats-Vignette wird um 90 Cent teurer, ihr Preis beträgt 32 Euro. Auch Motorradfahrer müssen bei der Jahresvignette tiefer in die Tasche greifen. Sie kostet 42,70 Euro (+ 1,20 Euro). Die 2-Monats-Vignette ist mit 12,80 Euro um 40 Cent und die 10-Tages-Vignette für 5,10 Euro um 20 Cent teurer als im Vorjahr. Die Tagesvignette kostet fürs Motorrad 3,80 Euro.

Vorsicht bei unseriösen Online-Anbietern

Sogenannte Graumarktanbieter rufen teilweise mehr als das Doppelte der offiziellen Preise auf. Das ADAC Mautportal bietet als lizensierter Partner der österreichischen Betreibergesellschaft ASFINAG Vignetten und Streckenmaut ohne zusätzliche Gebühren und mit sofortiger Gültigkeit an.

Preise von Schweiz-Vignette und Slowenien-Maut auf Vorjahresniveau

Die Jahresvignette für die Schweiz kostet nach wie vor 40 Franken. Auf Basis des Wechselkurses sind 44,50 Euro beim Kauf in Deutschland fällig. Die digitale Version der Schweiz-Vignette 2026 ist im ADAC Mautportal online buchbar und sofort gültig.

Die Slowenien-Maut ist ausschließlich digital verfügbar und in der Wochen- und Monatsvariante im ADAC Mautportal erhältlich. Es gibt keine Änderungen bei den Preisen für diese "E-Vignetten" gegenüber dem Vorjahr: Für Pkw kostet die Jahresvignette 117,50 Euro, ein Monat 32 Euro und der Zeitraum sieben Tage 16 Euro. Für das Motorrad fallen für ein Jahr 58,70 Euro, ein Halbjahr 32 Euro und für sieben Tage 8 Euro an. Die Jahresvignetten sind zwölf Monate ab dem gewünschten Beginn der Gültigkeitsdauer gültig (z.B. 15.12.2025 bis einschließlich 15.12.2026). Vorteilhaft: Die digitalen Vignetten können bis zu 30 Tage vordatiert werden.

Die neuen Preise für die Reiseländer mit streckenabhängigen Mautgebühren wie Italien, Frankreich oder Kroatien stehen für das Jahr 2026 noch nicht fest. Auch in diesen Ländern ist mit einer inflationsbedingten Anpassung zu rechnen.

Ausnahmen von der Vignettenpflicht in Österreich

Auf den folgenden Autobahnabschnitten in Österreich wird keine Maut verlangt. Diese Streckenabschnitte sind für Reisende aus Deutschland von besonderer Bedeutung:

- Tirol: Inntalautobahn A12 (zwischen der Staatsgrenze bei Kufstein und der Anschlussstelle Kufstein-Süd)

- Land Salzburg: Westautobahn A1 (zwischen der Staatsgrenze am Walserberg und der Anschlussstelle Salzburg-Nord)

- Vorarlberg: Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (zwischen der Staatsgrenze bei Hörbranz und der Anschlussstelle Hohenems)

Produktangebot

Die Vignetten sind sowohl digital als auch als Klebe-Version in allen ADAC Geschäftsstellen erhältlich. Zusätzlich können österreichische Streckenmaut-Tickets, 1- und 10-Tages-Vignetten, die Autobahngebühr für Slowenien sowie die digitale Vignette für die Schweiz kurzfristig über das ADAC Mautportal am PC oder mobil per Smartphone in einem gemeinsamen Warenkorb erworben werden. Alle Produkte sind sofort nach dem Kauf oder zum Wunschtermin gültig - sowohl vor Ort in der ADAC Geschäftsstelle als auch online im ADAC Mautportal.

Für Wohnmobile über 3,5 Tonnen: Mit der Camper Mautbox von ADAC und DKV können Mautkosten in 12 europäischen Ländern bequem zusammen abgerechnet werden.

