Alle Schaufeln hoch

"Bauer sucht Frau" holt Primetime-Sieg bei 14-59 Jahre

Doppelte Dosis Liebe! Nur einen Tag nach der siebten Folge begeisterte "Bauer sucht Frau" erneut das Publikum. Die TV-Romanze mit Inka Bause holte am gestrigen Dienstagabend starke Werte und sicherte sich den Primetime-Sieg bei den 14- bis 59-Jährigen. So erreichte die achte neue Folge der 21. Staffel 14,0 Prozent in dieser Zielgruppe.

Durchschnittlich 3,10 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre verfolgten die Liebesabenteuer auf dem Land. Beim jungen Publikum erzielte die beliebte Unterhaltungssendung einen Marktanteil von 13,4 Prozent.

Mit einem Tagesmarktanteil von 9,6 Prozent bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL am Dienstag klar vor allen anderen Sendern.

Nächste Woche Montag, 15.12., geht es mit der neunten neuen Folge bei RTL weiter.

Quelle: AGF/GfK / DAP AGF SCOPE / RTL Data / vorl. gew. / Stand: 10.12.2025

