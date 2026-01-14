SWR Umfrage zur Landtagswahl in RLP: Verbesserung bei der Bildung Top-Thema bei den Menschen im Land

SWR - Südwestrundfunk

Mainz

"Was bewegt die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer vor der Landtagswahl am 22. März 2026?" Mit dieser Fragestellung haben die Reporterinnen und Reporter der fünf Regionalstudios des SWR im November 2025 in ganz Rheinland-Pfalz 14 Vereine besucht und 209 Menschen befragt. Ergebnis: Von einer neuen Landespolitik wird vor allem erwartet, dass es Verbesserungen im Bereich Bildung gibt. Konkret geht es um die baulichen Zustände, die Personalausstattung und Chancengleichheit. Bei knapp 69 Prozent der vom SWR-Befragten lag dieses politische Handlungsfeld Bildung auf Platz 1 der Top 3 - dicht gefolgt vom Thema Gesundheitsvorsorge (61 Prozent) sowie Lebenshaltungskosten und Wohnen (41 Prozent).

Die Befragung war bewusst keine repräsentative Umfrage - sie zeichnet ein aktuelles Stimmungsbild. Ziel war es, mit den Menschen dort ins Gespräch zu kommen, wo besonders viele Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aktiv sind: in Vereinen - und zwar in größeren Städten, mittelgroßen Gemeinden und kleinen Dörfern. Sebastian Stollhof aus dem SWR-Projektteam: "Dort haben wir viele sehr gute Gespräche geführt, haben über Sorgen, aber auch Hoffnungen geredet. Die Stimmung war dabei stets positiv und das zeigt auch das Ergebnis der Umfrage: Die Menschen im Land fühlen sich wohl in ihrem Dorf oder ihrer Stadt. Was nicht heißt, dass es Dinge gibt, die besser laufen könnten."

Der SWR berichtet am Mittwoch, 14. Januar 2026, ausführlich über die Ergebnisse der Vor-Ort-Umfrage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz bei SWR Aktuell Online, in einem Schwerpunkt in der 19:30 Uhr Hauptausgabe der Fernseh-Nachrichtensendung "SWR Aktuell Rheinland-Pfalz", in den Hörfunkwellen SWR1 und SWR4 sowie mit einem Video auf SWR Aktuell | Facebook und SWR Aktuell - YouTube.

