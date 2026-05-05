ARD Das Erste

Attraktiver Live-Fußball im Ersten, umfassende Angebote in der ARD Mediathek, Hintergrund-Dokus und technische Neuerungen - die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 (TM) in der ARD

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am 11. Juni ist es endlich so weit - die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA wird angepfiffen. Die ARD startet am 12. Juni um 20:15 Uhr mit der Begegnung Kanada - Bosnien-Herzegowina (Anstoß: 21:00 Uhr) in die Übertragungen von der WM im Ersten. In der Vorrunde zeigt Das Erste zwei deutsche Spiele live, am Sonntag, 14. Juni das Spiel gegen WM-Neuling Curaçao (19:00 Uhr) und am 25. Juni Deutschland - Ecuador (22:00 Uhr). Weitere attraktive ARD-Übertragungen in der Vorrunde sind: Europameister Spanien gegen WM-Debütant Kapverde am 15. Juni (19:00 Uhr), Weltmeister Argentinien gegen Österreich am 22. Juni (19:00 Uhr) oder England - Ghana am 23. Juni (22:00 Uhr).

ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky: "Wir zeigen auf unseren Plattformen alles, was diese Fußball-WM zu bieten hat und machen dem Publikum somit ein abwechslungsreiches, vielfältiges und crossmediales Angebot. Dabei nutzen wir Synergien, unseren zentralen ARD SportHub in Köln und modernste technische Produktionslösungen, um dies in hoher Qualität zu ermöglichen."

Esther Sedlaczek und Bastian Schweinsteiger präsentieren das jeweilige "match of the day" live aus den Stadien. Alex Schlüter ist vor Ort und ganz nah dran im Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Die übrigen Partien der Fußball-WM werden im Wechsel von Lea Wagner und Malte Völz mit einem Experten aus dem Studio in der ARD-Sendezentrale in Köln moderiert. Live-Reporter für die Übertragungen im TV sind Tom Bartels, Christina Graf und Philipp Sohmer. Unterstützt werden sie von den Co-Kommentatoren Almuth Schult und Thomas Hitzlsperger. Alle Livespiel-Übertragungen werden mit Live-Untertitelung und Audiodeskription angeboten.

Ein umfangreiches Angebot zur Fußball-WM macht auch die ARD Mediathek: Hier gibt es News, Zusammenfassungen, Highlights, Interviews und vieles mehr. Alle ARD- und ZDF-Spiele werden im Livestream und als Re-Live angeboten. Neu ist bei dieser WM, dass dem User über das Statistik-Icon im Livestream verschiedene Optionen angeboten werden, u. a. die Aufstellungen der Teams, Tabellen, Ranglisten und weitere Turnierstatistiken. Bei Highlight-Spielen gibt es zusätzlich (als Second-Screen-Angebot) die sogenannte Tactical Cam als unkommentierten Livestream.

Darüber hinaus veröffentlicht die ARD Mediathek vor dem Start der Fußball-WM drei starke Dokumentationen, die sich dem großen Thema Fußball-Weltmeisterschaft auf sehr unterschiedliche Weise nähern. Am 2. Juni geht "Elf Helden - Ein Albtraum" an den Start - die vierteilige Doku-Serie zeichnet den Weg der deutschen Nationalmannschaft zur und während der Fußball-WM 1994 in den USA nach. Am 4. Juni folgen mit "WM-Wahnsinn und Titel-Träume: Deutschland bei der Mega-WM" (Reportagereise von Esther Sedlaczek & Thomas Hitzlsperger) und "Spielfeld der Macht. Die WM in Trumps Amerika" (Ingo Zamperoni & Philipp Awounou auf Spurensuche in den USA) zwei Hintergrund-Stücke, die weitere Facetten des Turniers beleuchten.

"Eure WM": Mit dem Thema "Eure WM" sind crossmediale Reporterinnen und Reporter in den Ausrichterländern und in Deutschland unterwegs. Zu besonderen Spielen treffen sie besondere Fans. So entstehen individuelle und einzigartige Rückblicke auf das Eröffnungsspiel, die Spiele der deutschen Mannschaft und andere ausgesuchte Highlights für die ARD Mediathek.

Auch im Audio-Bereich bekommen die Hörerinnen und Hörer ein vielfältiges Angebot. Die ARD produziert mehr als 60 WM-Spiele als Audio-Vollreportage, die bei sportschau.de, ARD Sounds sowie im Hörfunk als Magazinreportage angeboten werden, neben allen Begegnungen der DFB-Elf unter anderem alle drei Spiele der Türkei in der Vorrunde. Darüber hinaus wird es ein abwechslungsreiches Angebot mit Talks aus den USA, Beiträgen, News und vielem mehr, insbesondere für die Radio-Prime-Time am Morgen, geben. Während des Turniers produziert die ARD u. a. außerdem den täglichen Podcast "WM Update" - mit dem morgendlichen Update zu allem, was in der WM-Nacht geschah - und den Storytelling- und History-Podcast "Das Geld zu Gast bei Freunden". Dieser erzählt in mehreren Folgen die "wahre Geschichte" der WM-2006-Vergabe, inkl. Beckenbauer-Reisen, Nachwirkungen und heutiger Vergabepraxis.

Auf Sportschau.de und in den Social-Media-Angeboten der Sportschau wird die WM ebenfalls großgeschrieben. Neben umfangreichen Audio- und Videoangeboten gibt es hier Live-Ticker, Hintergrundberichte und vieles mehr sowie eine individuell auf die verschiedenen Plattformen zugeschnittene Berichterstattung.

Die Federführung für die ARD-Übertragungen von der FIFA WM 2026 liegt beim Südwestrundfunk. Weitere Informationen zu allen Angeboten, u. a. mit der genauen Spielverteilung in der Vorrunde gibt es hier: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/fifa-fussball-wm-2026-106.html

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell