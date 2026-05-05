ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 6. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen:

Jens Spahn, CDU (Fraktionsvorsitzender)

Heidi Reichinnek, Die Linke (Fraktionsvorsitzende)

Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)

Jürgen Becker (Kabarettist)

Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)

Gabor Steingart (The Pioneer)

Ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung und der Streit um Steuergerechtigkeit

Darüber diskutieren der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Jens Spahn und die Fraktionsvorsitzende der Linke, Heidi Reichinnek.

Das Verhältnis von Merz und Trump und die außenpolitischen Krisen

Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.

Es kommentieren: Der Kabarettist Jürgen Becker, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Herausgeber von "The Pioneer Briefing" Gabor Steingart.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter: www.ard-foto.de

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