PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ARD Das Erste

"maischberger" am Mittwoch, 6. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 6. Mai 2026, 22:50 Uhr im Ersten
  • Bild-Infos
  • Download

München (ots)

Mit diesen Gästen und Themen:

Jens Spahn, CDU (Fraktionsvorsitzender)

Heidi Reichinnek, Die Linke (Fraktionsvorsitzende)

Wolfgang Ischinger (ehem. Diplomat und Außenpolitik-Experte)

Jürgen Becker (Kabarettist)

Katharina Hamberger (Deutschlandfunk)

Gabor Steingart (The Pioneer)

Ein Jahr schwarz-rote Bundesregierung und der Streit um Steuergerechtigkeit

Darüber diskutieren der Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU, Jens Spahn und die Fraktionsvorsitzende der Linke, Heidi Reichinnek.

Das Verhältnis von Merz und Trump und die außenpolitischen Krisen

Im Gespräch der langjährige Vorsitzende der Münchener Sicherheitskonferenz Wolfgang Ischinger.

Es kommentieren: Der Kabarettist Jürgen Becker, die Hauptstadtkorrespondentin des Deutschlandfunks Katharina Hamberger und der Herausgeber von "The Pioneer Briefing" Gabor Steingart.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter: www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ARD Das Erste mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ARD Das Erste
Weitere Storys: ARD Das Erste
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren