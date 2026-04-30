ARD Das Erste

"hart aber fair"

am Montag, 4. Mai 2026, 21:00 Uhr, live aus Berlin

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München (ots)

Moderation: Louis Klamroth

Das Thema:

Teuer und nur Mittelmaß - was läuft schief bei Ärzten, Kliniken und Kassen?

Die Gäste:

Hendrik Streeck (CDU, Gesundheitspolitiker, Drogenbeauftragter der Bundesregierung und Universitätsprofessor)

Eckart von Hirschhausen (Arzt und Fernsehmoderator, präsentiert die ARD-Doku "Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" über den Betrug mit medizinischen Produkten)

Patrice Aminati (Unternehmerin, setzt sich für Hautkrebs-Screenings ein)

Clara Schlagowski (studiert Gesundheitsökonomie und wurde wegen eines Hirntumors behandelt)

Andreas Gassen (Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und Orthopäde)

Direkt nach der Eckart-von-Hirschhausen-Doku: Gesundheit für alle - das wäre schön, ist aber schrecklich teuer. Deutschland leistet sich eines der kostspieligsten Gesundheitssysteme der Welt. Trotzdem empfinden es viele als ungerecht und undurchschaubar. Jetzt will die Bundesregierung bei Krankenkassen kräftig sparen. Wer ist davon betroffen? Leben wir wirklich in einem Land mit Zwei-Klassen-Medizin? Wie lässt sich das Vertrauen der Menschen in unser Gesundheitssystem wieder herstellen?

So ist "hart aber fair" für Interessierte erreichbar: X: @hartaberfair, E-Mail hartaberfair@wdr.de, Homepage: www.hartaberfair.de

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