Weil sie kein Fahrtenbuch nutzen: Deutsche Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer schenken dem Staat jedes Jahr 2,47 Milliarden Euro Steuern

Wer für seinen Dienstwagen ein Fahrtenbuch führt, spart laut aktueller Vimcar Daten im Schnitt 2.617 Euro Steuern pro Jahr

Nur 25 Prozent der deutschen Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer nutzen bislang das Fahrtenbuch als einfachen Steuerspar-Trick

Fahrtenbuch-Methode als Basis der Versteuerung von Privatfahrten mit dem Dienstwagen mit vielen Vorteilen

Deutsche Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer schenken dem Staat jedes Jahr 2,47 Milliarden Euro Steuern. Zu diesem Ergebnis kommt die Analyse aktueller Daten aus dem Firmenwagenrechner von Vimcar. Wer zur Versteuerung der Privatfahrten mit seinem Dienstwagen die Fahrtenbuch- statt der Ein-Prozent-Methode nutzt, spart demnach pro Jahr im Schnitt 2.617 Euro Steuern. Die durchschnittliche Summe pro Fahrzeug ergibt sich aus realen Nutzungsprofilen, die für Dienstwagen im Vimcar Firmenwagenrechner hinterlegt wurden.

Nach Vimcar Schätzungen nutzen derzeit lediglich etwa 25 Prozent der Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer in Deutschland ein Fahrtenbuch, um die Versteuerung ihrer Privatfahrten zu ermitteln. „Viele Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer zahlen mehr, als sie müssten – oft einfach aus Routine“, sagt Felix Schmidt, Chief Product & Technology Officer bei der Vimcar Muttergesellschaft Shiftmove. „Dabei zeigt unsere Analyse ganz deutlich: Wer sein Fahrzeug überwiegend beruflich nutzt, spart mit dem Fahrtenbuch jedes Jahr schnell mehrere tausend Euro – und das mit einem digitalen Fahrtenbuch ohne großen Aufwand.“

Rund 940.000 Dienstwagen mit erheblichem Steuerspar-Potenzial

Der Wechsel zur Fahrtenbuch-Methode bietet heute für rund 940.000 Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer Steuerspar-Potenzial. Zum Stichtag 1. Januar 2025 nennt das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt rund 4,5 Millionen gewerbliche Pkw-Halter (ohne Autohändler und -vermieter). Ein bestimmter Teil dieser Pkw ist durch die kombinierte private wie geschäftliche Nutzung prädestiniert für die Nutzung der Fahrtenbuch-Methode: nämlich 35 Prozent oder rund 1,6 Millionen Fahrzeuge. Besonders hoch ist das Steuerspar-Potenzial für Fahrer von Dienstwagen mit reinem Verbrennungsmotor (rund 1,3 Millionen bezogen auf die gemischte Nutzung). Führt nur ein Viertel davon bereits ein Fahrtenbuch, lassen etwa 940.000 Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer enormes Spar-Potenzial außen vor. Sie profitieren besonders von der Fahrtenbuch-Methode, wenn sie ihr Fahrzeug überwiegend für berufliche Zwecke nutzen.

Ein-Prozent-Regelung versus Fahrtenbuch

Nutzen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Selbstständige einen Dienstwagen auch für private Zwecke, können sie für die Besteuerung zwischen der pauschalen Versteuerung über die sogenannte Ein-Prozent-Regelung oder dem Führen eines Fahrtenbuchs wählen. Mit der pauschalen Versteuerung wird jeden Monat ein Prozent des Bruttolistenpreises des Firmenwagens als geldwerter Vorteil versteuert. Für den Arbeitsweg kommen noch einmal 0,03 Prozent des Listenpreises pro einfachem Entfernungskilometer hinzu. Alternativ können Beschäftigte mit Dienstwagen ein Fahrtenbuch führen und müssen nur jene Strecken versteuern, die sie privat gefahren sind, plus den Arbeitsweg mit 0,03 Prozent des Listenpreises pro einfachem Entfernungskilometer.

Bequem und rechtssicher: das elektronische Fahrtenbuch

Gegenüber konventionellen Fahrtenbüchern aus Papier schöpft das elektronische Vimcar Fahrtenbuch das Steuerspar-Potenzial für Dienstwagen-Fahrerinnen und -Fahrer auf besonders effiziente und rechtssichere Weise aus. Es lässt sich schnell und einfach im Fahrzeug installieren und ist im Anschluss sofort einsatzbereit. Die automatisch und nach den Anforderungen des Finanzamts aufgezeichneten Fahrstrecken lassen sich schnell und einfach als privat, geschäftlich oder Pendelweg kategorisieren. Sie werden manipulationssicher gespeichert und ermöglichen eine lückenlose Dokumentation aller Fahrten. Das mit wenigen Klicks erstellte Reporting lässt sich schnell, einfach und finanzamtskonform an Steuerbehörden oder Steuerberatung versenden.

Bildmaterial zur freien Verwendung findet sich hier.

Hier geht es direkt zum Vimcar Firmenwagenrechner.

Über Shiftmove

Shiftmove ist Pionier einer ganzheitlichen Mobility Operations Software, die die Art und Weise, wie Firmen die Mobilität ihrer Mitarbeitenden, Waren und Dienstleistungen verwalten, gänzlich neu gestaltet. Im Januar 2023 hervorgegangen aus dem Zusammenschluss der beiden Marktführer Avrios und Vimcar, sollen bis 2028 mehr als eine Million Fahrzeuge mithilfe der cloudbasierten Software-Lösungen des Unternehmens verwaltet werden. Dieser integrative Ansatz für die Mobilitätsbedürfnisse von Unternehmen beseitigt Datensilos, vereinfacht Prozesse und bestärkt Flottenmanager darin, strategische und vor allem datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Diese steigern nicht nur die Rentabilität der eigenen Flotte, sondern helfen auch klimapolitische Ziele, wie die Elektrifizierung und Dekarbonisierung betrieblicher Mobilität, entschieden voranzutreiben. Shiftmove hat seinen Hauptsitz in Berlin, mit Büros in Zürich, Breslau und Mailand. Das Unternehmen beschäftigt europaweit mehr als 220 Mitarbeitende. Hauptinvestor von Shiftmove ist Battery Ventures. www.shiftmove.com

Original-Content von: Vimcar, übermittelt durch news aktuell