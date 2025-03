Eine interaktive Verfolgungsjagd durch Deutschland: "Most Wanted" kommt im Frühjahr auf Joyn

Got to Dance

25. März 2025. 15 gegen drei. Fünf Tage Flucht. Und Deutschland wird Teil der Verfolgungsjagd. Im neuen Joyn-Original "Most Wanted - Wer entkommt?" brechen dieses Frühjahr 15 Prominente quasi aus einem Gefängnis aus. Drei prominente Hunter nehmen die Verfolgung auf. Freund oder Feind? Ganz Deutschland. Thomas Münzner, Programmchef von Joyn: "'Most Wanted' bringt das Joyn-Erlebnis auf ein ganz neues Level. Warum? Der Joyn-User konsumiert nicht nur, er ist selbst Teil der Show: Jeder kann überall und jederzeit zum Fluchthelfer oder Zeugen werden. So etwas gab es im deutschen Markt noch nie. In den Niederlanden feiert das Format seit Jahren unglaubliche Erfolge. Jetzt bringt Joyn diese besondere Mischung aus Adventure- und Reality-Programm endlich nach Deutschland." Das ist "Most Wanted" 15 Prominente brechen aus einem Gefängnis aus. Ihr Ziel ist es, fünf Tage auf freiem Fuß zu bleiben. Drei Hunter nehmen die Verfolgung auf. Sie erhalten in regelmäßigen Abständen die GPS-Koordinaten der flüchtigen Targets. Die entscheidende Rolle in diesem Katz-und-Maus-Spiel spielt die Öffentlichkeit: Über die Joyn-App, in den sozialen Netzwerken und per Telefon kann jeder Hinweise zum Aufenthaltsort der Targets geben. Die Gejagten sind jedoch auch auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, denn sie haben weder Geld noch ein Handy oder persönliche Gegenstände bei sich. Cheerio Entertainment produziert "Most Wanted - Wer entkommt?". Gedreht wird Anfang Mai. Die Ausstrahlung folgt nur wenige Tage später - natürlich kostenlos auf Joyn. Zum Hintergrund "Most Wanted" basiert auf dem gleichnamigen erfolgreichen niederländischen Adventure-Format, das von Signal.Stream entwickelt und von Talpa Studios lizenziert wird. In den Niederlanden brach das Reality-Flucht- und Verfolgungsspiel im Oktober 2024 auf dem Streaming-Dienst Videoland Rekorde und wird 2025 für eine zweite Staffel zurückkehren."

