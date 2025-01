PIABO Communications

Expansion nach Asien: PIABO Communications eröffnet Asia-Pacific Hub in Singapur

PIABO Communications, Europas führende Kommunikationsagentur für innovative Unternehmen weltweit, eröffnet einen neuen Asia-Pacific Hub in Singapur und festigt seine Position als globaler Partner für internationale Tech-Unternehmen, Investor:innen und Partner:innen. Mit dieser Expansion adressiert PIABO die steigende Nachfrage nach Kommunikationsberatung in der APAC-Region und unterstützt gleichzeitig lokale Unternehmen, die eine starke Präsenz in Europa aufbauen möchten.

Singapur als Drehkreuz für Südostasien

Singapur ist das wirtschaftliche Herz Südostasiens und dient als zentraler Hub für Unternehmen, die in aufstrebende Märkte wie Indonesien, Vietnam, Malaysia, Thailand, und die Philippinen expandieren möchten.

Mit der Eröffnung des Asia-Pacific Hubs schafft PIABO Communications unmittelbare Nähe zu Kund:innen, Partner:innen und Medien in der Region. Europäische und US-amerikanische Unternehmen profitieren von maßgeschneiderter Kommunikationsberatung direkt vor Ort, während asiatische Unternehmen gezielt bei ihrer Expansion auf den europäischen Markt unterstützt werden - mit lokalem Know-how und strategischer Expertise.

Erfahrene Führung: Sara Pereira leitet neuen APAC-Standort

Die Leitung des neuen Büros übernimmt die Kommunikationsexpertin Sara Pereira als Managing Director APAC. Mit umfangreicher Erfahrung bei Agenturen wie Ogilvy und WE Communications wird sie von Singapur aus die Aktivitäten in der gesamten APAC-Region steuern.

Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO Communications, erklärt: "Unsere Expansion nach Singapur ist ein strategischer Schritt, um unseren Kund:innen eine stärkere Präsenz in den dynamischen Märkten Asiens zu bieten. Viele internationale Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Markenbotschaften in Asien wirkungsvoll und nachhaltig zu kommunizieren. Mit unserer Präsenz vor Ort und unserer Nähe zum Markt werden wir sie noch besser bei ihrem Wachstum begleiten."

Pereira ergänzt: "Die Innovationskraft der Region und die steigende Nachfrage nach Kommunikationsdienstleistungen eröffnen enormes Potenzial. Mein Ziel ist es, unseren Kund:innen dabei zu helfen, ihre Marken erfolgreich in den asiatischen Märkten zu etablieren und nachhaltige Beziehungen aufzubauen. Als europäischer Marktführer im Bereich Innovationskommunikation bringt PIABO frischen Wind in die Branche und spielt als dynamischer Knotenpunkt eine zentrale Rolle."

Ein wichtiger Meilenstein für PIABO als Organisation

Die Eröffnung des Büros in Singapur markiert einen bedeutenden Schritt im Prozess der Internationalisierung von PIABO. Der neue Standort ermöglicht eine engere Betreuung bestehender Kund:innen, fördert die interkulturelle Kompetenz und stärkt die globale Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens. Daniela Harzer, Managing Director & COO von PIABO Communications, hebt hervor: "Dieser Schritt zeigt, dass PIABO bereit ist, die nächste Stufe der Internationalisierung zu erreichen. Mit unserem neuen Standort in Singapur verbinden wir globale Reichweite mit lokaler Expertise. Gleichzeitig schafft dieser Schritt für unser Team eine wertvolle Chance, voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen."

Globale Strategie mit lokalem Fokus

Der neue Asia-Pacific Hub ergänzt PIABOs bestehendes Netzwerk aus über 50 internationalen Partneragenturen. Kund:innen profitieren von einer Kombination aus globaler Strategie und lokaler Umsetzung. Das neue Team um Sara Pereira wird eng mit PIABO in Deutschland/Österreich/Schweiz sowie den europäischen und amerikanischen Partner:innen der Agentur zusammenarbeiten.

Über PIABO Communications

PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur der Digital- und Techwirtschaft. PIABO erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO wird von Gründer/CEO Tilo Bonow und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer, geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings.

