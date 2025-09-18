simpleshow GmbH

D-ID übernimmt simpleshow: Neue Plattform für KI-Videos und digitale Menschen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Das kombinierte Unternehmen bedient weltweit über 1.500 Großkunden - darunter Hunderte Fortune-Unternehmen - und bietet fortan die umfassendste KI-gestützte Plattform für Videoproduktion und Unternehmenskommunikation.

D-ID, führender Anbieter für die Erstellung digitaler Avatare, hat heute die Übernahme des KI-Video-Pioniers simpleshow für einen nicht genannten Betrag bekanntgegeben. Das neue Unternehmen wird unter der Marke D-ID auftreten und übernimmt sofort eine Spitzenposition in den Märkten für Enterprise-KI-Videos und interaktive Avatare.

Durch den Zusammenschluss werden die Avatar-Technologie und die menschenähnlichen interaktiven Agenten von D-ID mit dem branchenführenden Erklärvideo-Generator von simpleshow vereint. Gemeinsam entsteht eine umfassendste Plattform für bidirektionale Videokommunikation gezielt für Unternehmen.

Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung in der KI-gestützten Videoerstellung betreut simpleshow bereits heute über 1.500 Unternehmenskunden weltweit - darunter zahlreiche Fortune-Unternehmen. In Kombination mit der Echtzeit-Avatar-Technologie von D-ID können Unternehmen künftig digitale Mitarbeiter in unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.

Ob als Vertriebsmitarbeiter, Produktexperte, Trainer, Coach oder HR-Onboarding-Assistent - Nutzer können interaktive, personalisierte Avatare erstellen, die Gespräche führen, Aktionen ausführen, Fragen in Echtzeit beantworten, Rollenspiele durchführen und hyper-personalisierte Inhalte liefern können. Die Lösung ist skalierbar, mehrsprachig, sicher und lässt sich leicht in bestehende Arbeitsabläufe integrieren.

"Unsere Vision ist es, die Unternehmenskommunikation menschlicher, skalierbarer und effizienter zu gestalten", sagt Gil Perry, CEO und Mitbegründer von D-ID. "Mit der vereinten Technologieplattform und der Bereitstellung fortschrittlicher KI-Lösungen für die simpleshow-Kunden sind wir gut positioniert, um den Markt für interaktive digitale Menschen anzuführen."

"Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft stehen gemeinsame Werte - Einfachheit, Innovation und der klare Fokus auf bessere Unternehmenskommunikation", ergänzt Karsten Böhrs, CEO von simpleshow. "D-ID und simpleshow passen perfekt zusammen: Echtzeit-Avatar-Technologie trifft auf einfache Videoerstellung. Gemeinsam eröffnen wir unseren Kunden völlig neue Möglichkeiten, indem wir intuitives Storytelling mit der nächsten Generation digitaler Interaktion verbinden."

Auch die Investoren sehen in der Fusion einen entscheidenden Schritt: "Wir haben D-ID von Anfang an unterstützt, weil das Unternehmen eine seltene Kombination aus brillanten Köpfen, modernster Technologie und einer mutigen Vision bietet", sagt Manish Agarwal, General Partner bei AXA Strategic Ventures. "Die Integration der führenden Echtzeit-Digitalhumans mit der vertrauenswürdigsten Storytelling-Engine im Unternehmensumfeld ist einzigartig. Zwei Technologie-Stacks und Kundenstämme passen hier so nahtlos zusammen wie selten zuvor - und genau deshalb hat dieses Unternehmen das Potenzial, die Unternehmenskommunikation im KI-Zeitalter neu zu definieren."

Diese Einschätzung teilen auch Kunden, die die neue Plattform bereits kennenlernen konnten. "simpleshow ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner bei der Erstellung ansprechender animierter Lerninhalte. Wir haben uns die neue gemeinsame Lösung bereits vorab angesehen - und sind wirklich beeindruckt", sagt Ansgar Gründler, Head of DACH Region bei Tata Communications. "Die Kombination aus leicht verständlichen Videos und Echtzeit-Interaktion hilft uns, bei der KI-gesteuerten Prozessoptimierung weiterhin führend zu bleiben und unterstützt ein schnelleres Wachstum in allen unseren Teams."

Auch Technologiepartner sehen enormes Potenzial in der Übernahme: "Wir bei Microsoft sehen großes Potenzial in der Übernahme von simpleshow durch D-ID", so Annie Pearl, CVP und GM, Azure Experiences and Ecosystems, Microsoft. "Die Integration der fortschrittlichen visuellen Agenten von D-ID in die optimierte Videoplattform von simpleshow schafft eine leistungsstarke Lösung für Unternehmen, die durch die Sicherheit und Skalierbarkeit von Azure unterstützt wird."

Mit der Übernahme positioniert sich D-ID als führender Anbieter im schnell wachsenden Markt für digitale Menschen, dessen Wert auf rund 50 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Auf Basis technologischer Exzellenz, klarer ethischer Prinzipien, eines starken Kundenstamms und strategischer Partnerschaften wird das fusionierte Unternehmen die Benutzeroberfläche für das KI-Zeitalter gestalten. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal 2025 erwartet.

Über D-ID: D-ID entwickelt hyperrealistische digitale Menschen, die als dynamische Schnittstellen für Large Language Models und autonome Agenten dienen. Mit sicheren Lösungen auf Enterprise-Niveau revolutioniert D-ID die KI-gestützte Kommunikation.

Über simpleshow: simpleshow ist der globale Marktführer im Bereich der KI-basierten Erstellung von Erklärvideos. Mit Sitz in Berlin unterstützt simpleshow Unternehmen in über 70 Ländern dabei, komplexe Botschaften durch intelligente, skalierbare Videokommunikation zu vereinfachen.

Original-Content von: simpleshow GmbH, übermittelt durch news aktuell