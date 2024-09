Erklärvideos im Corporate Design auf Knopfdruck mit dem Custom Video Builder

simpleshow GmbH

Mit dem neuesten Update, dem Custom Video Builder, stellt simpleshow eine neue Form der automatisierten und individuellen Videoerstellung vor. Unternehmen können nun mit einem Klick Erklärvideos in ihrem individuellen Illustrationsstil erstellen.

simpleshow, die KI-basierte Plattform für Erklärvideos, bietet Unternehmen jetzt eine einfache Möglichkeit, höchst individualisierten Videocontent im eigenen CI zu kreieren. Die neue Funktionalität im simpleshow video maker, Custom Video Builder, erstellt automatisiert Videos unter Verwendung von unternehmensspezifischem Bildmaterial und sorgt so für ein markengerechtes und kundenspezifisches Endergebnis.

Für Unternehmen wird eine klare multimediale Markenidentität immer wichtiger und erstreckt sich auch in den Bereich der Videoproduktion. Bisher konnten Enterprise-Nutzer auf der simpleshow-Plattform bereits unternehmenseigene Logos, Farben und Schriftarten einfach in ihre Videos einbinden. Die neue Custom Video Builder Funktionalität ermöglicht es nun, den unternehmenseigenen, individuellen Illustrationsstil nahtlos in Videos zu integrieren - entweder durch die Kombination mit zur Verfügung stehenden simpleshow-Illustrationen oder durch die exklusive Verwendung von eigenen Bildkollektionen. So entstehen automatisiert animierte Videos mit unternehmensspezifischen Produktbildern, realen Arbeitsumgebungen und markenrepräsentativen Charakteren.

Dr. Sandra Böhrs, Chief Marketing Officer von simpleshow, erklärt:

"Der Custom Video Builder ist für unsere Unternehmenskunden wirklich bahnbrechend. Er eröffnet neue Möglichkeiten, schnell und einfach Videos in der eigenen Bildwelt zu erstellen. Diese sind nicht nur markenkonform, sondern auch eng mit den einzigartigen Geschichten und Botschaften verknüpft, die jedes Unternehmen vermitteln möchte - und das alles mit einer intelligenten Technologie, die das Erstellen von Videos so einfach macht wie nie zuvor."

Die umfassende Service-Kompetenz von simpleshow hebt das Unternehmen von seinen Mitbewerbern ab. Und auch der Custom Video Builder ist in ein kundenorientiertes Servicepaket eingebettet, das eine Zusammenarbeit mit dem Kreativteam von simpleshow ermöglicht. So können Unternehmen nach Bedarf individuelle animierte Illustrationen zur Verwendung in ihren Videos erstellen und in ihr Kundenkonto integrieren lassen. Alle visuellen Inhalte sind für eine einfache Identifizierung mit KI-Tags versehen, lassen sich leicht verwalten, erweitern und bei Bedarf ändern.

Über simpleshow: simpleshow ist die Plattform für digitale Produkte und Services rund um das Medium Erklärvideo. Geleitet von der Mission, die moderne Kommunikation einfach und prägnant zu gestalten, befähigt der Marktführer jeden dazu, ein komplexes Thema ganz einfach zu erklären. Die künstliche Intelligenz der SaaS-Lösung simpleshow video maker unterstützt den Nutzer dabei, mit wenigen Klicks ein professionelles Erklärvideo in mehr als 20 Sprachen zu erstellen. Eine Magie, die auf der Erfahrung aus zehntausenden Video- und eLearning-Produktionen in über 50 Sprachen beruht. Mitarbeiter in den Büros in Berlin, Luxemburg, London, Miami, Singapur, Hong Kong und Tokio betreuen internationale Großunternehmen, die simpleshow als Partner für einfache Erklärung schätzen.

