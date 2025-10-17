ARGE trainerKlub

Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025

Innovative Lernplattform für Fachtrainer:innen aus Österreich überzeugt Jury in der Kategorie „Tools“

Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit der Goldenen Eule in der Kategorie „Tools“ ausgezeichnet.

Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.

Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.

Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere weitergeben – etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder Lehrlingsausbilder:innen.

„Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet“, sagt Sabine Prohaska.

„Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln – etwa durch KI-gestützte Lernpfade“, ergänzt Harald Karrer.

Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem Praxiserfolg.

Mehr Informationen: www.trainerklub.com

