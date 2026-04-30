ARD Das Erste

CAREN MIOSGA

am Sonntag, 3. Mai 2026, um 21:45 Uhr im Ersten

Bild-Infos

Download

München (ots)

"Ein Jahr Kanzler - wie schwer ist Regieren, Herr Merz?"

Ein Jahr nach seinem Amtsantritt steht Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unter erheblichem Druck. Die Spannungen in der schwarz-roten Koalition wachsen. Eine Gesundheitsreform ist zwar gerade auf den Weg gebracht worden, aber weitere Reformprojekte bei Rente, Steuern und Sozialstaat lassen auf sich warten. Gleichzeitig sinken seine Umfragewerte und die Wirtschaft fordert spürbare Entlastungen und strukturelle Reformen, während internationale Krisen wie zuletzt der Iran-Krieg die Lage auch in Deutschland zusätzlich verschärfen. Kann Friedrich Merz seine umfassenden Reformversprechen einlösen? Und wie handlungsfähig sind der Kanzler und sein nicht immer harmonisch agierendes Kabinett zwischen innenpolitischem Streit und globalen Krisen?

Gast:

Friedrich Merz (Bundeskanzler, CDU)

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell