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Deepfakes im Fokus: zwei ARD-Dokus, ein Thema - mit Eckart von Hirschhausen und Collien Fernandes am 4. Mai im Ersten und in der ARD Mediathek

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München (ots)

Deepfakes, Datenmissbrauch und digitale Gewalt - zwei neue ARD-Dokumentationen beleuchten die Schattenseite der rasant voranschreitenden digitalen Entwicklung und rücken ein wachsendes, strukturelles Problem in den Fokus, das längst über Einzelfälle hinausgeht: Deepfakes.

In einer umfassenden investigativen Recherche folgt Eckart von Hirschhausen den Spuren einer global agierenden Betrugsindustrie - von Deutschland über Bulgarien bis nach Brasilien - und legt die Strukturen internationaler Datenhändler offen.

"Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" läuft am 4. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und ist bereits ab dem 1. Mai 2026 in der ARD Mediathek verfügbar. Parallel dazu zeigt "F*CK DEEPFAKES!" mit Collien Fernandes, wie manipulierte Inhalte entstehen, wirken - und wem sie schaden - ab dem 4. Mai in der ARD Mediathek.

Wie einfach es inzwischen ist, mit frei verfügbaren Tools täuschend echte Fake-Inhalte zu erstellen, und wie rasant sich diese Technologien verbreiten, zeigt die ARD-Doku mit Host Collien Fernandes. Wie werden Deepfakes gezielt eingesetzt, um Menschen zu sexualisieren, zu diskreditieren oder zu manipulieren?

Im Film spricht Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes, die sich seit Jahren mit dem Thema Deepfakes und digitale Gewalt beschäftigt und sich für strengere Gesetze und mehr Schutz von Opfern engagiert, mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Der ehemalige Meta-Sicherheitsbeauftragte Sandeep Abraham gibt beispielsweise Einblicke in interne Mechanismen der Plattformökonomie und schildert, wie milliardenschwere Werbesysteme auch von betrügerischen Inhalten profitieren.

Mit der Organisation HateAid, die sich für die Rechte von Betroffenen digitaler Gewalt einsetzt, sprechen Fernandes und Eckart von Hirschhausen darüber, welche rechtlichen und gesellschaftlichen Schutzmechanismen gestärkt werden müssten. Dabei stehen konkrete Lösungsansätze im Fokus: Gemeinsam mit einer Berliner Schulklasse diskutieren sie zusammen mit Digitalberater Gavin Karlmeier Strategien zur digitalen Selbstverteidigung. Wie sinnvoll und zielführend sind Social-Media-Verbote, Klarnamenpflicht und Identifikationspflichten wirklich? Anika Gruner vom Start-up Neuromancer zeigt, wie Deepfakes technisch zuverlässig entlarvt werden können - etwa durch KI-gesteuerte forensische Analysen, die manipulierte Bildstrukturen mithilfe sogenannter "Heatmaps" sichtbar machen.

"Collien Fernandes: 'F*CK DEEPFAKES!'" ist eine Produktion der Bilderfest GmbH (Buch und Regie: Kristin Siebert, Produzent: Stefan Otter) im Auftrag von BR/WDR (Redaktion: Daniel Schwenk (BR), Markus Schall (WDR)) für die ARD Mediathek.

"Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" ist eine Produktion der Bilderfest GmbH (Buch und Regie: Kristin Siebert, Produzent: Stefan Otter) im Auftrag des WDR (Redaktion: Markus Schall) für die ARD Mediathek und Das Erste.

Das ARD-Kompetenzcenter Wissen, Bildung, Schule hat einen thematischen Schwerpunkt initiiert: Unter dem Titel "Age of Fake - Die neue Macht der Täuschung" widmen sich zahlreiche weitere ARD-Programme - sowohl im linearen als auch im digitalen Angebot - diesem hochaktuellen Thema.

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