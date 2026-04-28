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"maischberger" am Mittwoch, 29. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 29. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen:

Carsten Linnemann (CDU, Generalsekretär)
Jakob Augstein (Verleger, Der Freitag)
Nikolaus Blome (Politikchef RTL/ntv)
Bettina Böttinger (Moderatorin)
Michael Bröcker (Table.Briefings)
Anna Lehmann (taz)

Bundeshaushalt 2027 und Reformvorhaben 
Im Gespräch: Generalsekretär Carsten Linnemann (CDU).

Ein Jahr schwarz-rote Koalition und die internationalen Krisen
Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Jakob Augstein, Verleger "Der Freitag", und Nikolaus Blome, Leiter des Politikressorts von RTL/ntv.

Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker, und dieaz-Journalistin Anna Lehmann.


"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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