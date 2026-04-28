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"maischberger" am Mittwoch, 29. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Gästen und Themen: Carsten Linnemann (CDU, Generalsekretär) Jakob Augstein (Verleger, Der Freitag) Nikolaus Blome (Politikchef RTL/ntv) Bettina Böttinger (Moderatorin) Michael Bröcker (Table.Briefings) Anna Lehmann (taz) Bundeshaushalt 2027 und Reformvorhaben Im Gespräch: Generalsekretär Carsten Linnemann (CDU). Ein Jahr schwarz-rote Koalition und die internationalen Krisen Darüber diskutieren die Podcast-Hosts Jakob Augstein, Verleger "Der Freitag", und Nikolaus Blome, Leiter des Politikressorts von RTL/ntv. Es kommentieren: die Moderatorin Bettina Böttinger, der Chefredakteur von Table.Briefings, Michael Bröcker, und dieaz-Journalistin Anna Lehmann. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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