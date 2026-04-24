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CAREN MIOSGA

am Sonntag, 26. April 2026, um 21.45 Uhr im Ersten

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München (ots)

"USA gegen Iran - nicht unser Krieg, aber unser Problem?"

Das Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an den Iran ist auf unbestimmte Zeit verlängert worden. Die Lage in der Straße von Hormus bleibt angespannt, diplomatische Bemühungen sind bislang ohne Erfolg geblieben. Und die wirtschaftlichen Folgen des Konflikts zeichnen sich längst weltweit und damit auch in Deutschland ab: an der Tankstelle, im Supermarkt und in den Lieferketten. Während sich die USA und der Iran in einem anhaltenden Kräftemessen gegenüberstehen, wächst in Europa der politische Druck zu reagieren. Auch ein militärischer Einsatz zur Sicherung der Meerenge nach einem möglichen Waffenstillstand wird diskutiert. Was bedeutet das für Deutschland? Wie unabhängig kann Europa von den USA agieren? Und worauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger einstellen?

Die Gäste:

Hubertus Heil (Mitglied Auswärtiger Ausschuss, SPD)

Claudia Major (Vizepräsidentin für Transatlantische Sicherheitsinitiativen German Marshall Fund)

Natalie Amiri (Journalistin und Orientalistin)

BojanPancevski (Chefkorrespondent für Europapolitik, Wall Street Journal)

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