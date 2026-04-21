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"maischberger" am Mittwoch, 22. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

"maischberger" am Mittwoch, 22. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten
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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen:

Bärbel Bas (SPD, Bundesarbeitsministerin)
Vassili Golod (ARD)
Ursula Wagner (Tochter fiel im Ukrainekrieg)
Petra Gerster (Moderatorin und Autorin)
Sven Gösmann (dpa)
Mariam Lau (Die Zeit)

Notwendige Reformen und der Zustand der Koalition
Im Gespräch: die Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD).

Lage in der Ukraine und die Tagebücher von Savita Wagner
Im Studio: Ursula Wagner, Mutter der im Ukrainekrieg gefallenen Soldatin Savita Wagner, und der ARD-Journalist Vassili Golod.

Es kommentieren: die langjährige ZDF-heute Moderatorin Petra Gerster, der Chefredakteur der dpa, Sven Gösmann, und die Politikredakteurin der Zeit, Mariam Lau.

"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.

Redaktion: Elke Maar

Fotos unter:  www.ard-foto.de

Pressekontakt:

Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,
Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.de

Anabel Bermejo, better nau GmbH, Kommunikationsagentur
Tel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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