Soziale Medien ohne Tech-Konzerne - SWR X Lab und Media Lab Bayern zeigen wie Journalismus unabhängiger werden kann

Ein neues Handbuch demonstriert, wie Medien die Abhängigkeit von Facebook, TikTok, X und Co. verringern können und welche Alternativen es gibt.

Stuttgart. Was passiert, wenn ein Tech-Milliardär entscheidet, welche Nachrichten Menschen sehen? Wenn Algorithmen Empörung belohnen statt Information? Und wenn Medien von heute auf morgen ihre Reichweite verlieren, weil eine Plattform ihre Regeln ändert?

Diese Fragen treiben Journalistinnen und Journalisten weltweit um. Das SWR X Lab und das Media Lab Bayern haben deshalb sechs Monate lang mit Medienprofis an alternativen Konzepten im Fediverse gearbeitet, ein Netzwerk von Plattformen, das nach dem Prinzip von E-Mail funktioniert. Nutzer:innen können zwischen verschiedenen Anbietern wechseln, ohne ihre Kontakte zu verlieren und kein einzelner Konzern kontrolliert, was sichtbar wird.

Was das Handbuch bietet

Der Report "Reinvent Social Platforms" fasst die Ergebnisse auf über 60 Seiten zusammen und hilft Redaktionen und Medienprofis mit praktischen Anleitungen: Wie gelingt der Einstieg? Wie lassen sich Communities aufbauen? Und wie könnten Algorithmen aussehen, die journalistische Werte statt Werbeeinnahmen priorisieren?

"Journalismus muss auch jenseits von Big Tech stattfinden", sagt Vanessa Wormer, Leiterin des SWR X Lab. "Das Fediverse als dezentrales, unabhängiges Netzwerk ist dafür besonders geeignet. Unsere Fellows haben gezeigt, dass das auch praktisch funktionieren kann."

Annette Kümmel, Geschäftsführerin der Medien.Bayern GmbH: "Mit diesem Report kommen wir unserer Kernaufgabe auf wunderbare Weise nach: Zusammen mit den relevanten Playern der Branche an zukunftsfähigen Ideen für Journalismus und Medien zu arbeiten und diese direkt in konkrete Lösungsansätze zu übersetzen."

Download: Der Report ist kostenlos verfügbar unter

https://www.swr.de/unternehmen/innovation/whitepaper-fediverse-100.html

https://www.media-lab.de/de/research/reinvent-social-platforms/

Über das SWR X Lab:

Das SWR X Lab ist das Innovationslabor des Südwestrundfunks. Es entwickelt neue digitale Formate und Technologien für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

Über das Media Lab Bayern:

Das Media Lab Bayern ist eine Initiative der Medien.Bayern GmbH und fördert innovative Projekte in der Medienbranche.

Weitere Informationen: http://swr.li/soziale-medien-ohne-tech-konzerne

