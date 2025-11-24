Changan

Changan Automobile präsentiert Multi-Brand-Lineup auf der Guangzhou International Automobile Exhibition 2025

GUANGZHOU, CHINA (ots)

Die Guangzhou International Automobile Exhibition 2025 wurde am Freitag eröffnet, und Changan Automobile stellte seine Marken CHANGAN, DEEPAL und AVATR vor – mit über 20 digitalen und intelligenten Neuprodukten sowie mehr als 10 wegweisenden Technologien.

Changans offene und kooperative Ausrichtung steht im Einklang mit dem maritimen Seidenstraßen-Erbe Guangzhous. Während sich Chinas Automobilindustrie vom „technologischen Aufholen" hin zur „globalen Positionierung" wandelt, geht Changan mit einem technologisch fortschrittlichen, selbstbewussten und systematischen Ansatz voran und etabliert sich als neuer Botschafter für „Made in China".

Auf der Messe kombinierte Changan technologische Präsentationen, Design-Erlebnisse und Lifestyle-Szenarien, um seine umfassenden Kompetenzen von Produkten bis hin zu gesamten Ökosystemen zu demonstrieren – und den Besuchern ein immersives und erlebnisreiches Messeerlebnis zu bieten.

Die Weltpremiere des Premium-Elektro-SUVs für den urbanen Raum – CHANGAN Q05 – zog besonderes Interesse auf sich. Mit einer neuartigen Designsprache, hohem Komfort und einem raumoptimierten Konzept zog das Modell zahlreiche Besucher an, die das Fahrzeug vor Ort hautnah erlebten. Weitere Highlights waren unter anderem die Modelle CHANGAN Q07, A07, A06 und CS55PLUS.

CHANGAN DEEPAL präsentierte das neu eingeführte Modell L06 sowie die komplette Modellreihe, darunter S09, S05 und S07.

AVATR, die Marke, die den Begriff „New Luxury" neu definiert, zeigte ihre hochwertigen, technologisch fortschrittlichen und wertorientierten Modelle – darunter die 11, 12 und 06.

Im Rahmen der Pressekonferenz stellte Changan das Konzept der „SDA Intelligence" vor, das sich der Bereitstellung von intelligenten Mobilitätslösungen mit kompromissloser Sicherheit verschreibt. Zu den Highlights zählen:

SDA Pilot: ein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem mit 360°-Umfelderkennung und menschenähnlicher Risikovermeidung,

SDA Chassis: ein Fahrwerkssystem, das Handling, Komfort und Sicherheitsreserven gleichzeitig verbessert und dabei auf nachhaltige Weiterentwicklungsfähigkeit ausgelegt ist,

SDA AI OS 4.0: ein Betriebssystem, das ein sicheres, komfortables und intuitives Mobilitätserlebnis der Zukunft ermöglicht – durch die Nachbildung realer Szenarien, Integration fahrzeugweiter Module sowie den Einsatz des VLA-Assistenzmodells und eines KI-Agents.

Im Innovation Ecosystem Zone präsentierte Changan zukunftsweisende Technologien wie ein tragbares Ein-Personen-Fluggerät und humanoide Roboter – und zeigte damit seine Vision einer intelligenten Mobilität der nächsten Generation. In Verbindung mit Schlüsseltechnologien wie SDA Intelligence unterstreicht Changan seinen strategischen Fahrplan vom Zukunftsbild zur Realität.

Changan baut seine internationale Präsenz konsequent aus. Das in Guangzhou vorgestellte Modell CHANGAN Q05 wird am 20. November auch in Thailand seine Premiere feiern. Seit 2023 verfolgt Changan eine Strategie der Langfristigkeit und Lokalisierung nach dem Grundsatz: „Keine globale Präsenz ohne lokale Standorte, kein künftiges Wachstum ohne internationale Reichweite."

Das Unternehmen hat seine Marktpräsenz in fünf wichtigen Weltregionen etabliert und engagiert sich für eine enge Zusammenarbeit mit globalen Partnern, um eine neue Ära intelligenter, nachhaltiger und partnerschaftlich erfolgreicher Mobilität zu gestalten.

