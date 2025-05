Changan Automobile

ChangAn stellt nach der offiziellen Eröffnung der ersten internationalen NEV-Fabrik in Rayong, Thailand, die Meilensteine des globalen Expansionsplans vor

Die Eröffnung des Werks fiel mit der Auslieferung des 28,59-millionsten Fahrzeugs und dem 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Thailand zusammen.

ChangAn Automobile („ChangAn" oder „das Unternehmen"), ein intelligentes Technologieunternehmen für kohlenstoffarme Mobilität, startete vor kurzem offiziell die Produktion in seiner ersten internationalen NEV-Produktionsstätte in Rayong, Thailand, was mit der Auslieferung des 28.59-millionsten Fahrzeugs und der Feier des 50. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen zwischen China und Thailand zusammenfiel und einen wahrhaft bedeutenden Meilenstein darstellte. Die Eröffnung der Fabrik ist ein Meilenstein im Rahmen des Vast Ocean Plan von ChangAn für die globale Expansion, der eine Verlagerung von der Internationalisierung der Marke hin zum Export kompletter Industrien darstellt.

Herr Zhu Huarong, Vorsitzender von ChangAn Automobile, erklärte: „Unser Ziel ist es, diese Fabrik zu einem weltweiten Maßstab zu machen. Wir werden uns weiterhin auf langfristiges Wachstum und für beide Seiten vorteilhafte, kohlenstoffarme und ortsgebundene Tätigkeiten konzentrieren. Die Mission von ChangAn ist es, eine nachhaltige Mobilität zum Wohle des menschlichen Lebens zu ermöglichen, und trotz der enormen Herausforderungen, die derzeit durch die Antiglobalisierung entstehen, sind wir unserem Vast Ocean Plan voll und ganz verpflichtet."

Der „Vast Ocean Plan" von ChangAn treibt die globale Expansion in fünf Regionen voran und bringt das Ziel, eine Automobilmarke von Weltrang zu werden, voran. Innerhalb von drei Jahren meldete das Unternehmen mehr als 14.000 Patente an, davon 70 % für Erfindungen – im Durchschnitt 19 pro Arbeitstag –, und belegte damit weiterhin Spitzenplätze in Forschung und Entwicklung. ChangAn fördert globale Talente mit Schwerpunkt auf Professionalität, Jugend, Internationalisierung und Marktorientierung. Die industrielle Präsenz umfasst 20 geplante Fabriken, von denen neun KD-Werke und ein Werk für komplette Fahrzeuge in Betrieb sind. Die Vermarktung umfasst 22 Markeneinführungen in Südostasien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika mit über 9.000 Verkaufsstellen. Die ESG-Investitionen belaufen sich auf über 30 Millionen Yuan pro Jahr und unterstützen das Gemeinwohl weltweit.

Der Vast Ocean Plan von ChangAn hat die globale Expansion des Unternehmens seit seinem Start im Jahr 2023 beschleunigt. Mit der Etablierung von fünf großen internationalen Regionen hat ChangAn im Jahr 2024 einen neuen Absatzrekord in Übersee aufgestellt. Der Plan tritt 2025 in eine neue Phase ein und das Unternehmen wird weltweit hochwertige Produkte und Dienstleistungen mit der Geschwindigkeit Chinas anbieten. In Südostasien und Ozeanien hat sich ChangAn wichtige Märkte für Rechtslenker erschlossen. Mit dem Bau des Werks in Rayong (Thailand) wurde im November 2023 begonnen, und die Massenproduktion startete im Mai 2025. In der Region wurden der DEEPAL S05 und der EV mit verlängerter Reichweite erstmals auf der Bangkok International Motor Show 2025 vorgestellt. Die Fabrik markiert eine Verlagerung von Produktexporten zu Exporten ganzer Industriezweige. In Lateinamerika veranstaltete ChangAn am 23. Juli 2024 eine Markenkonferenz, um die Einführung hochwertiger Produkte zu beschleunigen, die den unterschiedlichen lokalen Bedürfnissen entsprechen. Nach 30 Jahren im Nahen Osten und Afrika werden im September 2024 sechs neue Energiemodelle eingeführt. Geplant sind unter anderem lokale Tochtergesellschaften, Joint Ventures und erweiterte Dienstleistungen. ChangAn gründete 2001 sein Turiner Designzentrum in Europa. Die Markteinführung in Deutschland am 21. März 2025 unterstreicht das erneute Engagement für nachhaltige Mobilität durch lokale Forschung und Entwicklung sowie die Strategie „In Europa, für Europa".

ChangAn wird seine „Vier-Punkte"-Entwicklungsziele verfolgen und seine globale Strategie vorantreiben, indem es fünf große internationale Märkte auf die gleiche strategische Ebene wie China hebt. Das Unternehmen will seine weltweite Marktkapazität von 30 Millionen auf 50 Millionen erhöhen und die Lokalisierung in diesen Regionen beschleunigen. ChangAn plant, die Produktion mit 11 KD-Projekten in Ländern wie Kasachstan und Ägypten zu erweitern und eine internationale Kapazität von 500.000 Fahrzeugen zu erreichen.

