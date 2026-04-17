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CAREN MIOSGA
am Sonntag, 19. April 2026, um 21:45 Uhr, live im Ersten

CAREN MIOSGA / am Sonntag, 19. April 2026, um 21:45 Uhr, live im Ersten
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München (ots)

"Hohe Preise, wenig Zuversicht - wie findet Deutschland aus der Krise?"

Die Bundesregierung hat auf die Folgen des Iran-Kriegs für die Verbraucher reagiert: Mit einer zweimonatigen Senkung der Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel um rund 17 Cent je Liter und der Möglichkeit einer steuerfreien Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro will die schwarz-rote Koalition die Bürger entlasten - die Prämie können Arbeitgeber ihren Beschäftigten freiwillig zahlen. Gleichzeitig kündigt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) grundlegende Reformen bei Gesundheit, Steuern und Rente an. Doch die Kritik ist laut - von Ökonomen, aus der eigenen Koalition und aus der Wirtschaft. Wie sinnvoll sind die beschlossenen Entlastungen - wer profitiert wirklich und wer geht leer aus?

Die Gäste:

Jens Spahn (Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion)

Monika Schnitzer (Vorsitzende des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung)

Karina Mößbauer (Journalistin The Pioneer)

Pressekontakt:

"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.

Redaktion: Bianca Leitner (NDR)

Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de

Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de

Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen,
Tel.: 030/28484815, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de

Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

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