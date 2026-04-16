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"Arena": Das neue ARD-Townhall-Format - das Publikum im Dialog mit Markus Söder

Am Montag, 27. April 2026 um 21:00 Uhr live in der ARD

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München (ots)

Moderation: Jessy Wellmer und Louis Klamroth

Direkte Fragen, direkte Antworten. In der neuen ARD-Townhall-Sendung "Arena" stellen Bürgerinnen und Bürger der Politik ihre Fragen selbst. Am 27. April um 21:00 Uhr trifft der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder in Nürnberg auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die nicht nur zuhören, sondern mitreden wollen. Es geht um Entscheidungen, die alle betreffen: steigende Preise, Migration, Klimaschutz, Krieg und Frieden, soziale Gerechtigkeit.

Dialog auf Augenhöhe: Die ARD hat für 2026 unterschiedliche bundesweite Dialog-Sonderprojekte geplant. Die "Arena" in Nürnberg markiert den Start dieser Reihe. Viermal pro Jahr laden Louis Klamroth und Jessy Wellmer Bürgerinnen und Bürger ein, um den Dialog zwischen Bürgern und Politik und weiteren wichtigen Bereichen der Gesellschaft zu stärken. Die zweite Ausgabe der Arena wird voraussichtlich am 8. Juni stattfinden, zwei weitere Ausgaben sind für Herbst geplant

"Arena" - mit Markus Söder am Montag, 27. April 2026 um 21:00 Uhr live im Ersten und in der ARD-Mediathek

Redaktion: Torsten Beermann

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