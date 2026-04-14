ARD Das Erste

Neue Chefärztin, neue Liebe, neue Herausforderungen

12. Staffel von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ab 30. April im Ersten

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München (ots)

Keine Routine für die jungen Ärzte im Erfurter Johannes-Thal-Klinikum: Auch die 12. Staffel wartet - menschlich und medizinisch - mit aufregenden Fällen und turbulenten Geschichten auf und stellt das Team vor eine Herausforderung, die es an seine Grenzen bringt. Los geht's am 30. April wie gewohnt immer donnerstags, um 18:50 Uhr, im Ersten.

Die 11. Staffel der beliebten Weekly verfolgten im Schnitt rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ARD-Vorabendprogramm. In der ARD Mediathek zählte die Serie im Jahr 2025 mit mehr als 500.000 Abrufen pro Folge zu den meistgesehenen Sendungen.

In der 12. Staffel wird es aufregend und nicht immer einfach für das Team: Dr. Leyla Sherbaz (Sanam Afrashteh) übernimmt in ihrer neuen Position als Chefärztin die Verantwortung im Klinikalltag. Das sorgt für frischen Wind, stellt aber gleichzeitig die Beziehung mit Dr. Ben Ahlbeck (Philipp Danne) vor neue Herausforderungen, der weiterhin als Ausbilder eine zentrale Rolle spielt. Mit der Ex-Rennfahrerin Alexandra "Alex" Jansson (Kaja Schmidt-Tychsen) tritt unvermittelt eine neue Liebe in Dr. Marc Lindners (Christian Beermann) Leben. Gemeinsam mit Dr. Matteo Moreau (Mike Adler), Dr. Julia Berger (Mirka Pigulla), Dr. Mikko Rantala (Luan Gummich) und Prof. Dr. Karin Patzelt (Marijam Agischewa) halten die Kollegen mit tatkräftiger Unterstützung von Klinikleiter Wolfgang Berger (Horst Günter Marx) den Anspruch des Ausbildungsklinikums hoch - auch als ein medizinischer Großeinsatz auf einem Festivalgelände das JTK an seine Grenzen bringt.

Die jungen Assistenzärzte und -ärztinnen Sofia Galura (Olivia Papoli-Barawati), Tamar Hummel (Linda Kummer), Olli Probst (Arne Kertész) und Ivo Maric (Jakob D'Aprile) etablieren sich weiter im Team. In ihrem Beruf müssen sie immer wieder Mut beweisen, blitzschnelle Entscheidungen treffen und bei anspruchsvollen Fällen Verantwortung übernehmen, während ihr Zusammenleben in der Erfurter WG für freundschaftliche Bande, Reibung und Momente mit viel Herz und Humor sorgt. Bei den Bergers wird es hochemotional, als Rebecca Krieger (Milena Straube) und Florian Osterwald (Lion Wasczyk) das JTK besuchen. Während sich alle in der neuen Familienkonstellation einfinden müssen, wird Florian auch beruflich alles abverlangt.

Zu den wiederkehrenden Gastrollen und besonderen Auftritten in der 12. Staffel zählen neben Alexandra "Alex" Jansson (Kaja Schmidt-Tychsen) auch Hannah Berger (Maike Bollow) und Lana "Baba" Maric (Gabrielle Scharnitzky). Die Hauptrollen spielen durchgängig Sanam Afrashteh, Philipp Danne, Mirka Pigulla, Mike Adler, Christian Beermann, Luan Gummich, Horst Günter Marx, Marijam Agischewa, Linda Kummer, Olivia Papoli-Barawati, Arne Kertész und Jakob D'Aprile.

Weitere Informationen zur Serie, Specials, Kurzinterviews, Behind-the-scenes-Material und die vergangenen Folgen finden Sie in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/mdr/in_aller_freundschaft_die_jungen_aerzte

"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste.

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