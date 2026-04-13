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"maischberger" am Dienstag, 14. April 2026, 22:50 Uhr im Ersten

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München (ots)

"maischberger" mit diesen Themen und diesen Gästen: Die Gäste: Michael Kretschmer (CDU, Ministerpräsident von Sachsen) Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsident) Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU, Bundesverteidigungsminister a.D.) Cherno Jobatey (Journalist und Moderator) Kerstin Palzer (ARD-Hauptstadtstudio) Claus Strunz (Euronews) Koalition verspricht Entlastungen Im Studio: der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer. Abgebrochene Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran Im Gespräch: der Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour und der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg. Es kommentieren: der Journalist und Moderator Cherno Jobatey, die Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio, Kerstin Palzer, und der Chefredakteur von Euronews, Claus Strunz. "maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH. Redaktion: Elke Maar Fotos unter: www.ard-foto.de

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