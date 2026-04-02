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1000-mal gefragt: ARD-Quizshow "Gefragt - Gejagt": feiert Jubiläum mit Doppelfolgen und XXL-Primetime-Shows

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München (ots)

Auf der Jagd nach Antworten: "Gefragt - Gejagt", die schnellste Quizshow Deutschlands, startet am 18. Mai 2026 um 18:00 Uhr in eine neue Staffel - und verspricht nicht nur rasante Duelle und kluge Köpfe, sondern jede Menge Nervenkitzel sowie ganz besondere Highlights: Die erfolgreiche Quizshow feiert ihre 1.000. Sendung - mit einer Radiowoche, Doppelfolgen zum Jubiläum und zwei XXL-Shows im Sommer.

Moderator Alexander Bommes: "1.000 Folgen 'Gefragt - Gejagt' stehen für eine Kontinuität im Fernsehen, die ihresgleichen sucht. Diese Zahl steht vor allem für unsere beeindruckenden Jägerinnen und Jäger, die Wissen vermitteln und sich täglich aufs Neue auf die Herausforderungen in den Duellen freuen. Auch die Zahl derer, die gegen sie antreten und sich mit ihnen messen wollen, wächst stetig - das macht uns als Team sehr zufrieden. Es wird eine besondere Jubiläumsstaffel mit vielen Überraschungen."

"Gefragt - Gejagt": Radiospecial

In der beliebten Radiowoche vom 01. bis 05. Juni, jeweils um 18:00 Uhr, treten in diesen Spezialausgaben von "Gefragt - Gejagt" Radiomoderatorinnen und -moderatoren der ARD-Wellen gemeinsam mit ihren Hörerinnen und Hörern gegen die geballte Expertise der Quiz-Elite an.

"Gefragt - Gejagt"-Jubiläumswoche mit Doppelprogrammierung

Die 1.000. Ausgabe von "Gefragt - Gejagt" wird nicht nur mit einer Folge gefeiert, sondern mit einer ganzen "Jubiläums-Festwoche": Vom 20. bis 23. Juli dürfen sich quizbegeisterte Zuschauende täglich auf zwei Ausgaben freuen - um 18:00 Uhr und 18:50 Uhr.

"Gefragt - Gejagt XXL" in der Primetime

Glühende Köpfe und prominente Gäste: Zum Jubiläum verlässt die Quizshow ihren angestammten Sendeplatz und erobert die Primetime. Gleich zwei XXL-Ausgaben sorgen im Sommer um 20:15 Uhr für extralange Quizabende.

Auch in dieser Staffel sind die beliebten Jägerinnen und Jäger Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Sebastian Jacoby wieder im Einsatz: Sie gehen auf Punktejagd, meistern knifflige Fragen und beweisen dabei einmal mehr ihr Können mit schnellen und treffsicheren Entscheidungen.

Ob vor dem Bildschirm, via ARD Quiz-App oder in der ARD Mediathek - bei "Gefragt - Gejagt" quizzt die ganze Familie mit. Die vergangene Staffel überzeugte mit starken Quoten und einem Bestwert von 16,7 Prozent Marktanteil bei den 20- bis 59-Jährigen. Insgesamt erzielte die Staffel durchschnittlich 17 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und kam dabei auf eine Reichweite von rund 2,127 Millionen Zuschauenden.

"Gefragt - Gejagt" ist eine Produktion der ITV Studios Germany im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.

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